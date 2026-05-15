La Real Sociedad confirma la lesión de Barrenetxea a las puertas del Mundial

El atacante del cuadro donostiarra sufre una lesión en el aductor largo de su pierna izquierda y apunta a perderse lo que resta de temporada, siendo duda para el Mundial

El delantero de la Real Sociedad, Ander Barrenetxea, se retiró lesionado en el minuto 33 del partido entre el Girona y la Real Sociedad. Con aparentes síntomas de dolor, el vasco abandonó el terreno de juego y la Real Sociedad ha confirmado la lesión del futbolista a las puertas del Mundial. Barrenetxea sufre una lesión en el aductor largo de su pierna izquierda, y muy probablemente no vuelva a jugar esta temporada a expensas de una hipotética convocatoria para el Mundial.

El club ha informado este viernes de que el extremo donostiarra, quien pidió el cambio el jueves en Montilivi, sufre una lesión, por lo que su participación en esta temporada ha podido llegar a su final. Además, al estar en la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial, también es duda para la gran cita, aunque podría llegar si el seleccionador riojano quiere apostar por él.

Barrenetxea ha marcado cuatro tantos y ha repartido cinco asistencias en este curso, y en marzo tuvo la recompensa de ser citado por el seleccionador español para los últimos amistosos previos a la cita mundialista del próximo mes. Por ello, y sumado a las lesiones de Víctor Muñoz y Nico Williams, Barrene es uno de los nombres que baraja Luis de la Fuente, aunque habrá que ver cómo evoluciona de la lesión.

El canterano txuri urdin estaba siendo uno de los mejores jugadores de la Real en este último tramo de la temporada, e incluso marcó en la final de la Copa del Rey a los 14 segundos de partido lo que le supuso recibir un certificado de Guinness World Records. Muy a su pesar, va a tener que echar el freno en los últimos dos compromisos que tiene su equipo, eso sí, sin nada en juego. Todavía está a tiempo de llegar al Mundial, ya que como indica el comunicado de la Real, "la vuelta a su actividad habitual dependerá de las características de la lesión y de la evolución del cuadro clínico".

Más dudas para Luis de la Fuente de cara al Mundial

Ahora, el extremo es duda para Luis de la Fuente de cara al Mundial. Las bandas traen por a calle de la amargura al seleccionador riojano que desea el fin de la temporada para corroborar con quién puede o no contar de cara a la cita mundialista. De momento, Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz y Barrenetxea son los extremos usados durante la temporada por Luis de la Fuente que, actualmente, están lesionados.