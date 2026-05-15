Eder Sarabia, en clara referencia a la Real Sociedad, pide un cambio en la Copa del Rey

El entrenador del Elche CF ha reflexionado acerca del calendario del fútbol español ya que el técnico vasco no ve beneficioso para el desenlace de LaLiga que la final del torneo del K.O. se juegue cuando hay varias jornadas de Primera división por disputarse lo que provoca casos como el que ha sucedido esta temporada con el club vasco

La recta final de temporada en LaLiga de la Real Sociedad no es la que hubieran querido algunos equipos de Primera división que están implicados en la lucha por la permanencia que han visto que el club vasco no ha podido ganar ni a Sevilla FC ni a Girona FC. Ganar la Copa del Rey y la clasificación directa para la UEFA Europa League ha hecho que la Real Sociedad se relaje en estos últimos partidos. Eder Sarabia, entrenador del Elche CF, ha señalado que ese problema se puede evitar poniendo la final del torneo del K.O. al final de temporada.

Eder Sarabia ha dicho que él pondría la final de la Copa del Rey al final de temporada y así se evitaría que equipos como la Real Sociedad caigan en la relajación. "La final de Copa sí creo que deberían meterla al final de LaLiga, porque la Real Sociedad estaría jugando con otra energía. A partir de ahí, todo es respetable, porque si has hecho tus deberes es humano no ir siempre al cien por cien. Lo otro, lo de la final de Copa, es una cuestión de calendario".

Cuando se jugó la final de la Copa del Rey, que la Real Sociedad le ganó al Atlético de Madrid, aún quedaban por disputarse siete jornadas de LaLiga en los que el equipo txuri-urdin no ha mostrado su mejor nivel.

Eder Sarabia hace llegar su petición al Área de Integridad de LaLiga

El entrenador del Elche CF ha desvelado también que esta queja se la hizo llegar a las personas que están en el Área de Integridad de LaLiga. "El otro día estaba ahí el chico que vino de Integridad para aquí a darnos la charla y también le dije unas cuantas cosas relacionadas con la integridad. La integridad no es que nos manden cartas a nosotros de si tenemos que competir o no competir, sino que ellos también sean cuidadosos con muchas cosas que no ayudan precisamente a esa integridad. Pero que los equipos que ya no se juegan nada, pues ya no estén a su cien por cien, es lógico. Si hay dos equipos a los que les puede interesar un resultado, pues es probable que se dé ese resultado. Entonces ahí, evidentemente, nosotros no podemos meternos, tenemos que respetarlo y es humano y es lógico. Y eso es lo que tenemos dentro y ya está".

El Elche CF está implicado en la pelea por la permanencia en Primera división y la derrota de la Real Sociedad contra el Sevilla FC hace unas semanas y el empate del equipo vasco frente al Girona FC este pasado fin de semana no son beneficiosas para sus intereses ya que han sido rivales directos suyos que han sacado puntos muy importantes. "Era mejor que el Girona perdiera a que empatara", ha afirmado Eder Sarabia antes de jugar el partido contra el Getafe CF.

Así esta la clasificación de Primera división a falta de dos jornadas para el final

El Elche CF tiene 39 puntos y para conseguir la permanencia en Primera división necesita ganar alguno de los dos partidos que le restan en lo que se enfrentará al Getafe CF y al Girona FC.