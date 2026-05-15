Sarabia, técnico del Elche, da su versión de lo sucedido: "No nos cruzamos, ni me dirijo a él"

El técnico del cuadro ilicitano habló por primera vez tras conocerse la sanción de cuatro partidos por los insultos que recogió el acta de Díaz de Mera. "No es lo que pasó"

El Elche tendrá que medirse este próximo domingo al Getafe sin Eder Sarabia en el banquillo. El técnico de los ilicitanos tendrá que cumplir el primero de los cuatro partidos que le han impuesto tras los insultos recogidos por Díaz de Mera en el acta del choque entre Real Betis y Elche. Este viernes, Sarabia, que no había hablado aún tras la sanción de cuatro partidos, dio su versión en rueda de prensa.

Sarabia comentó en primer lugar que está trabajando en cosas que de momento no es capaz de controlar: "Hay cosas en las que estoy trabajando que por momentos no soy capaz de controlar. Uno tiene defectos y está por ahí".

Sarabia contradice el acta de Díaz de Mera que lo señala

Sarabia continuó para directamente comentar que el acta de Díaz de Mera no refleja lo sucedido en el túnel de vestuarios del Estadio de la Cartuja y confirmó que están trabajando en poder demostrar con imágenes los que pasó: "Por otro lado decir que lo que pone en el acta no es lo que pasó. Tampoco he querido salir antes, pero no es lo que pasó. Tratamos de demostrar con imágenes y vídeos de que no fue así".

El técnico del Elche narró de manera breve lo sucedido y terminó declarando que ni se cruzó con el árbitro ni se dirigió al trencilla en los términos en los que Díaz de Mera señala en el acta: "Salgo a separar a los jugadores que van donde está el árbitro, me meto en otro momento... en La Cartuja el vestuario del árbitro está en el camino del visitante, pero no nos cruzamos, ni me dirijo a él en esos términos y no es lo que pone en el acta".

Sarabia no está preocupado con los árbitros

A pesar de la sanción, Sarabia confesó no estar preocupado con los árbitros aunque se reiteró en el error arbitral ante el Real Betis: "Con los árbitros no estoy preocupado, pero son determinantes. El otro día fue determinante, porque el gol que nos anuló era claramente legal. El equipo se merecía irse 1-2 al descanso. Es un error muy grave que no se puede cometer, porque es de las jugadas que nos han explicado. Si mete el gol André Silva por la inmediatez es mano, pero por cómo transcurrió la acción no es. El reglamento es necesario sabérselo para poder interpretarlo y saber qué hacer".

Eder Sarabia en el partido ante el Real Betis en La Cartuja

El momento de LaLiga para el Elche

Comentó Sarabia el nivel de LaLiga que hace que los 39 puntos que tiene el Elche no le sirvan para estar tranquilos a falta de dos jornadas: "Esto depende de cómo es cada uno y cómo quiera ver las cosas. Dependemos de nosotros, como la temporada pasada. Es de valorar la puntuación que tenemos, pero este año todo va a ser más caro. Estamos sumando muchos puntos en este último tramo de Liga. El otro día perdimos haciendo un gran partido y el siguiente paso es en casa con nuestra gente".

El técnico vasco continuó para comentar la realidad de que el Elche depende de sí mismo para la permanencia un año más en Primera: "A partir de ahí... estamos fuera del descenso y dependemos de nosotros. Obviamente vives los partidos con tensión y haces números, pero la realidad es que queremos hacer el mejor partido posible contra el Getafe".

Por último valoró el nivel del Getafe y la capacidad para revertir la situación en la segunda vuelta del campeonato: "Es de los equipos más reconocibles de la Liga. Todos sabemos lo que vamos a tener. Es un equipo con un mérito enorme, que está peleando por Europa, que lo ha pasado mal y ha sabido recomponerse con una gran segunda vuelta. Sabe manejar bien los partidos y tiene más recursos de los que la gente a priori le atribuye. Sabe presionar, defender replegad, tiene jugadores con calidad".