Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 6 etapa | Ballerini da el golpe y Eulalio se queda con el rosa
Poca historia en la sexta etapa del Giro de Italia 2026, que se resolvió al sprint en Nápoles y que se adjudicó el italiano Davide Ballerini (XDS Astana Team)
El ciclista italiano Davide Ballerini (XDS Astana) ha sorprendido a los dos ciclistas del Soudal Quick-Step y, especialmente, a Paul Magnier y les ha arrebatado la victoria en una bonita subida final celebrada en Nápoles y cuyo triunfo se ha decidido al sprint.
En una etapa corta y llana -la segunda del Giro de Italia 2026- los favoritos guardaron fuerzas para lo que les llega el fin de semana y los equipos de los sprinters controlaron la situación para que no se dieran sorpresas como la del día anterior.
Ante eso, el desenlace estaba marcado y ahí estuvo junto todo el grupo y se decidió con una llegada masiva que se apuntó el ciclista transalpino del XDS Astana Team. El portugués Afonso Eulalio, del Bahrain Victorious, sigue líder, con casi tres minutos de ventaja sobre el español del UAE Igor Arrieta.
Clasificación de la Etapa 6 del Giro de Italia 2026
1. Ballerini, Davide (XDS Astana Team) 03:19:30
2. Stuyven, Jasper (Soudal Quick-Step) m.t.
3. Magnier, Paul (Soudal Quick-Step) m.t.
4. Plowright, Jensen (Alpecin-Premier Tech) m.t.
5. Turner, Ben (Netcompany INEOS Cycling Team) m.t.
6. Segaert, Alec (Bahrain Victorious) m.t.
7. Mozzato, Luca (Tudor Pro Cycling Team) m.t.
8. Magli, Filippo (Bardiani-CSF 7 Saber) m.t.
9. Zanoncello, Enrico (Bardiani-CSF 7 Saber) m.t.
10. Van Uden, Casper (Team Picnic PostNL) m.t.
11. Blikra, Erlend (Uno-X Mobility) m.t.
12. González, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) m.t.
13. Narváez, Jhonatan (UAE Team Emirates-XRG) m.t.
14. Lonardi, Giovanni (Team Polti VisitMalta) m.t.
15. Aerts, Toon (Lotto-Intermarché) m.t.
Clasificación del Giro de Italia tras la etapa 6
1. Eulalio, Afonso (Bahrain Victorious) 24:47:13
2. Arrieta, Igor (UAE Team Emirates-XRG) + 02:51
3. Scaroni, Christian (XDS Astana Team) + 03:34
4. Raccagni, Noviero Andrea (Soudal Quick-Step) + 03:39
5. Kulset, Johannes (Uno-X Mobility) + 05:17
6. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 06:12
7. Christen, Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 06:16
8. Stork, Florian (Tudor Pro Cycling Team) + 06:16
9. Bernal, Egan (Netcompany INEOS Cycling Team) + 06:16
10. Arensman, Thymen (Netcompany INEOS Cycling Team) + 06:18
11. Pellizzari, Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 06:18
12. Van Eetvelt, Lennert (Lotto-Intermarché) + 06:20
13. Mas, Enric (Movistar Team) + 06:22
14. Cepeda, Alexander (EF Education-EasyPost) + 06:22
15. Vingegaard, Jonas (Team Visma | Lease a Bike) + 06:22
16. Caruso, Damiano (Bahrain Victorious) + 06:22
17. O'Connor, Ben (Team Jayco-AlUla) + 06:22
18. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 06:22
19. Hirt, Jan (NSN Cycling Team) + 06:22
20. Hindley, Jai (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 06:22
21. Piganzoli, Davide (Team Visma | Lease a Bike) + 06:22
22. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 06:22
23. Storer, Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 06:22
24. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 06:22
25. Aleotti, Giovanni (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 06:22
26. Kench, Josh (Groupama-FDJ United) + 06:22
27. Bouwman, Koen (Team Jayco-AlUla) + 07:20
28. Gee-West, Derek (Lidl-Trek) + 07:23
29. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 07:23
30. De la Cruz, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 07:23
35. Romo, Javi (Movistar Team) + 09:17
43. López, Juanpe (Movistar Team) + 13:59