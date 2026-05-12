Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 4 etapa | Jonathan Narváez canta victoria y Giulio Ciccone se viste de rosa

El ciclista italiano de Lidl-Trek logra al sprint los segundos que necesitaba para colocarse como líder de la clasificación después de ver al anterior rosa (Guillermo Silva) perder hasta 12 minutos

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG) ha sido el vencedor de la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada entre Catanzaro y Cosenza, de 138 km, por delante del venezolano Orlui Aular (Movistar), mientras que la maglia rosa fue a parar a las espaldas del italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek).

En un disputado esprint Narváez se impuso con un tiempo de 3h.08.47, a una media de 44 kilómetros por hora, evitando el triunfo de Aular, cuyo equipo fue protagonista atacando de lejos y filtrando el grupo de candidatos al esprint en favor del venezolano.

Más allá de la victoria de etapa y el nuevo líder de la general, vimos una vez más las ganas que tiene de brillar Jonas Vingegaard, quien esprintó buscando unos segundos de bonificación, así como la debilidad de Egan Bernal, quien perdió contacto con el grupo de cabeza de manera sorprendente en una ascensión poco exigente.

Clasificación de la etapa 4 del Giro de Italia 2026

1. Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG) — 3h 08’ 46”

2. Orluis Aular (Movistar Team) — m.t.

3. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) — m.t.

4. Ben Turner (Netcompany INEOS) — m.t.

5. Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) — m.t.

6. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) — m.t.

7. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) — m.t.

8. Diego Ulissi (XDS Astana Team) — m.t.

9. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) — m.t.

10. Michael Valgren (EF Education - EasyPost) — m.t.

11. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) — m.t.

12. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) — m.t.

13. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) — m.t.

14. Matteo Sobrero (Lidl-Trek) — m.t.

15. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) — m.t.

Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 4

1. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) — 16h 18’ 51”

2. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) — +4”

3. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) — m.t.

4. Egan Bernal (Netcompany INEOS) — m.t.

5. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) — +6”

6. Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG) — m.t.

7. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) — +10”

8. Ben Turner (Netcompany INEOS) — m.t.

9. Orluis Aular (Movistar Team) — m.t.

10. Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) — m.t.

11. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) — m.t.

12. Diego Ulissi (XDS Astana Team) — m.t.

13. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) — m.t.

14. Michael Valgren (EF Education - EasyPost) — m.t.

15. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) — m.t.

16. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) — m.t.

17. Matteo Sobrero (Lidl-Trek) — m.t.

18. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) — m.t.

19. Enric Mas (Movistar Team) — +12”

20. Martin Tjøtta (Uno-X Mobility) — +14”

21. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) — m.t.

22. Christian Scaroni (XDS Astana Team) — m.t.

23. Juan Pedro López (Lidl-Trek) — m.t.

24. Filippo Zana (Red Bull - BORA - hansgrohe) — m.t.

25. Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike) — +15”