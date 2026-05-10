Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 3 etapa | Guillermo Silva mantiene el rosa con Jonas Vingegaard al acecho
Una nueva llegada al sprint hace que nada cambie en una ronda transalpina que tras tres etapas en Bulgaria se traslada ahora a territorio italiano
El ciclista francés Paul Magnier se impuso en un ajustadísimo esprint en la tercera etapa del Giro de Italia, la última disputada en Bulgaria, de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, después de neutralizar una fuga que estuvo a punto de llegar a buen puerto.
El uruguayo Guillermo Silva, del XDS Astana, consiguió conservar el maillot rosa de líder de la carrera que había obtenido al imponerse en la jornada del sábado. El italiano Jonathan Milan (Lidl) fue segundo en el esprint y el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), tercero.
La jornada comenzó con la noticia de que el británico Adam Yates, que llegaba al Giro como líder del UAE con la intención de suceder a su hermano Simon en el palmarés de la 'Corsa Rosa', tenía que abandonar por la caída que diezmó a su equipo en la segunda jornada. Se unía así a las bajas de sus compañeros Jay Vine y Marc Soler, que no terminaron la etapa del sábado.
Distancias mínimas camino a Italia
La realidad es que las tres jornadas en tierras búlgaras no han servido para nada en lo que a la clasificación general se refiere. Así, y sabiendo que ahora los corredores encaran una jornada de descanso, los Egan Bernal, Giulio Ciccone, Jai Hindley, Enric Mas y Jonas Vingegaard están en apenas seis segundos. Las etapas 7 y 9, con llegadas en alto, deberían remover el avispero.
Clasificación de la etapa 3 del Giro de Italia 2026
1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) — 4h 06’ 31”
2. Jonathan Milan (Lidl-Trek) — m.t.
3. Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) — m.t.
4. Madis Mihkels (Intermarché-Wanty) — m.t.
5. Matteo Malucelli (XDS Astana Team) — m.t.
6. Erlend Blikra (Uno-X Mobility) — m.t.
7. Pascal Ackermann (Israel–Premier Tech) — m.t.
8. Davide Ballerini (Astana Qazaqstan Team) — m.t.
9. Tobias Lund Andresen (Decathlon AG2R La Mondiale) — m.t.
10. Enrico Zanoncello (VF Group Bardiani-CSF Faizanè) — m.t.
11. Paul Penhoët (Groupama-FDJ) — m.t.
12. Robin Froidevaux (Tudor Pro Cycling Team) — m.t.
13. Filippo Magli (Green Project-Bardiani CSF) — m.t.
14. Iván García Cortina (Movistar Team) — m.t.
15. Sean Flynn (Team Picnic PostNL) — m.t.
Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 3
1. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) — 9h 00' 23"
2. Florian Stork (Tudor) — +4"
3. Egan Bernal (INEOS) — m.t.
4. Thymen Arensman (INEOS) — +6"
5. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) — m.t.
6. Jan Christen (UAE) — +10"
7. Johannes Kulset (Uno-X) — m.t.
8. Lennert Van Eetvelt (Lotto) — m.t.
9. Martin Tjøtta (Uno-X) — m.t.
10. Darren Rafferty (EF) — m.t.
11. Jan Hirt (NSN) — m.t.
12. Jai Hindley (Red Bull-Bora) — m.t.
13. Christian Scaroni (XDS Astana) — m.t.
14. Damiano Caruso (Bahrain) — m.t.
15. Enric Mas (Movistar) — m.t.
16. Jonas Vingegaard (Visma) — m.t.
17. Ben O'Connor (Jayco) — m.t.
18. Juan Pedro López (Movistar) — m.t.
19. Javier Romo (Movistar) — m.t.
20. Einer Rubio (Movistar) — m.t.
21. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) — m.t.
22. Matteo Sobrero (Lidl-Trek) — m.t.
23. Andreas Leknessund (Uno-X) — m.t.
24. Mathys Rondel (Tudor) — m.t.
25. Davide Piganzoli (Visma) — m.t.