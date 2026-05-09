Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 2 etapa | Guillermo Silva se hace con la maglia rosa y Jonas Vingegaard elimina rivales

El joven uruguayo hace historia para su país al convertirse no solo en el primero que logra un triunfo de etapa, sino también en ponerse la maglia rosa

Guillermo Silva (XDS Astana Team) hizo historia y se convirtió en el primer ciclista uruguayo en vestir la 'maglia' rosa en el Giro de Italia. Para ello, se impuso al esprint en la segunda etapa de la ronda transalpina, disputada entre las localidades búlgaras de Burgas y Veliko Tarnovo.

Silva, que invirtió un tiempo de 5h 39:25 en completar los 221 kilómetros del recorrido, impuso su mayor punta de velocidad en los metros finales para superar al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), segundo, y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), tercero.

Un esprint que ya forma parte de la historia del deporte uruguayo, que hasta la llegada de Guillermo Silva, que cumplirá 22 años el próximo mes de diciembre, al pelotón profesional no había contado nunca con un representante en el Giro de Italia. "En mi país ya estaban muy contentos por ser el primer uruguayo en participar en el Giro y poder regalarles una victoria es lo máximo", señaló Silva a la conclusión de la etapa.

Jonas Vingegaard, aún más solo

Si las bajas de Joao Almeida y Richard Carapaz allanaron el camino de Vingegaard en el Giro antes de empezar, esta segunda etapa ha dejado también fuera de combate a Adam Yates, que se vio involucrado en una durísima caída y podría abandonar la carrera.

Clasificación de la etapa 2 del Giro de Italia 2026

1. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) — 5h 39' 25"

2. Florian Stork (Tudor Pro Cycling) — m.t.

3. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) — m.t.

4. Christian Scaroni (XDS Astana) — m.t.

5. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) — m.t.

6. Matteo Sobrero (Lidl-Trek) — m.t.

7. Andreas Leknessund (Uno-X) — m.t.

8. Jan Christen (UAE Emirates) — m.t.

9. Martin Tjøtta (Uno-X) — m.t.

10. Mathys Rondel (Tudor) — m.t.

11. Jai Hindley (Red Bull-Bora) — m.t.

12. Javier Romo (Movistar) — m.t.

13. Lennert Van Eetvelt (Lotto) — m.t.

14. Einer Rubio (Movistar) — m.t.

15. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) — m.t.

Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 2

1. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) — 9h 00' 23"

2. Florian Stork (Tudor) — +4"

3. Egan Bernal (INEOS) — +4"

4. Thymen Arensman (INEOS) — +6"

5. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) — +6"

6. Jan Christen (UAE) — +10"

7. Johannes Kulset (Uno-X) — +10"

8. Lennert Van Eetvelt (Lotto) — +10"

9. Martin Tjøtta (Uno-X) — +10"

10. Darren Rafferty (EF) — +10"

11. Jan Hirt (NSN) — +10"

12. Jai Hindley (Red Bull-Bora) — +10"

13. Christian Scaroni (XDS Astana) — +10"

14. Damiano Caruso (Bahrain) — +10"

15. Enric Mas (Movistar) — +10"

16. Jonas Vingegaard (Visma) — +10"

17. Ben O'Connor (Jayco) — +10"

18. Juan Pedro López (Movistar) — +10"

19. Javier Romo (Movistar) — +10"

20. Einer Rubio (Movistar) — +10"

21. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) — +10"

22. Matteo Sobrero (Lidl-Trek) — +10"

23. Andreas Leknessund (Uno-X) — +10"

24. Mathys Rondel (Tudor) — +10"

25. Davide Piganzoli (Visma) — +10"