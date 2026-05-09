Jonas Vingegaard golpea, Adam Yates se despide y Guillermo Silva hace historia en el Giro de Italia

El ciclista del equipo Visma aprovecha las primeras rampas de la ronda transalpina para poner a prueba a sus rivales y romper una jornada de nuevo con caída, siendo Adam Yates el gran damnificado de los que debían luchar por la clasificación general

El Giro de Italia 2026 ha comenzado con un ritmo e intensidad tan propios de la prueba italiana como doloroso para algunos como Adam Yates, gran perjudicado de una segunda etapa en la que hemos vivido otra durísima caída y en la que además hemos comprobado el gran estado de forma de Jonas Vingegaard, que rompió la carrera en la última subida para que finalmente fuese Guillermo Silva quien cantase victoria en línea de meta, colocándose también la maglia rosa como líder de la clasificación general.

Si bien el uruguayo del equipo XDS Astana Team estaba entre los corredores rápidos de la carrera, pocos esperaban que fuese capaz de sacar una victoria de tal nivel, y es que se impuso de manera brillante al sprint de la jornada vivida entre las localidades búlgaras Burgas y Veliko Tarnovo.

Silva necesitó exactamente un tiempo de 5 horas, 39 minutos y 25 segundos para completar los 221 kilómetros de recorrido, al final de los cuales impuso su mayor punta de velocidad para imponerse al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), segundo, y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), tercero.

El primer zarpazo de Jonas Vingegaard

Pocos los esperaban, pero está claro que Jonas Vingegaard no ha acudido a la Corsa Rosa para pasar desapercibido lo más mínimo. En una jornada en gran parte llana salvo por alguna corta subida, el danés del equipo Visma se lanzó a unos 12 kilómetros de meta para poner la carrera patas arriba y marcharse junto a Giulio Pellizzari y Van Ettvelt.

Ya con una renta de unos 20 segundos parecía que se jugaría la victoria, pero el clásico marcaje final hizo que el grupo perseguidor se les echase encima; tanto es así que el dos veces ganador del Tour de Francia renunció a disputar finalmente el sprint que coronaría al joven ciclista sudamericano.

Thomas Silva sorprende a todos

No es que no se contase con él, es que simplemente había otros más favoritos a ganar la etapa. Pero el ciclismo tiene estas cosas y nos deja historias tan épicas como la de este chico de casi 22 años que se ha convertido en el primer uruguayo que gana en el Giro y en la primera maglia rosa para su país. La alegría es inmensa, como es lógico. ¿Podrá llegar de líder a Italia?

Para pisar suelo transalpino de rosa, Silva deberá superar primero una tercera etapa que si bien es principalmente llama, cuenta a mitad de recorrido con el Borovets Pass, una subida de segunda categoría que se extenderá durante 9,2 kilómetros con un 5,4 por ciento de pendiente media. En todo caso, el final de la jornada favorece claramente a los sprinters.