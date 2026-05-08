Paul Magnier se corona en el Giro en medio de una tremenda caída

El ciclista del equipo Soudal Quick Step sobrevive a un accidentadísimo final de etapa de Bulgaria para convertirse en el primer ganador etapa (y líder) de la ronda italiana

Se suponía que sería un día tranquilo, pero nada más lejos de la realidad. La primera etapa del Giro de Italia 2026 se convirtió en un caos en la recta de meta, donde se produjo una enorme caída de la que salió ileso el francés Paul Magnier (Soudal Quick Step), ganador y maglia rosa tras un esprint reducido que puso final en tierras búlgaras el trayecto de 147 km entre Nessebar y Burgas.

La jornada era previsible, pero hasta cierto punto. En una llegada masiva todo puede pasar y a 500 metros de la pancarta final una montaña de bicicletas y ciclistas taponaron la carretera. Unos 10 afortunados lograron salvarse del desastre y disputaron la victoria. Entre todos se lució Paul Magnier, de 22 años, francés nacido en Laredo (Estados Unidos).

Fue el joven galo quien se lanzó con todo. Un auténtico rayo que se llevó el botín de su primera victoria en una grande y la maglia rosa. Un sueño que selló en 3h.21.07, a una media de 43,8 km/hora. Ganó la partida al danés Tobias Lund Andresen (Uno X) y al británico Ethan Vernon (NSN). Uno de los grandes favoritos, el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) se conformó con la cuarta plaza.

Diego Pablo Sevilla, primera 'maglia azzurra' de la montaña

Más allá de lo ocurrido en línea de meta, no menos bonita estuvo la pelea por la montaña. Apenas había 2 tachuelas de cuarta, Cape Agalina (1,1 km al 2,6) como aliciente, además del kilómetro bonificado del km 115, una de las innovaciones de este Giro.

Un español, Diego Pablo Sevilla (Polti), y un italiano, Manuele Tarozzi (Bardiani) fueron los autores de la primera escapada del Giro, ambos representantes de equipos invitados, cumpliendo su función de dejarse ver provocando batallas que no suelen llevar a la gloria. Pero lo intentaron, llegaron a tener 2 minutos de renta ante un pelotón que no quería estrés el primer día.

Diego Pablo Sevilla cruzó primero los dos ascensos a Cape Agelina ,por lo que se convirtió en la primera 'maglia Azzurra' de la montaña. El madrileño, de la cantera de la Fundación Alberto Contador y con el palmarés sin estrenar a los 30 años, al menos se llevó un recuerdo inolvidable de la primera visita del Giro a Bulgaria.

Magnier, el superviviente de rosa

Con el esprint lanzado llegó el desastre. Más de medio pelotón al suelo. Un bloque de fibra de carbono, ruedas, maillots taponaron el horizonte. Solo salieron airosos 10 corredores. Entre ellos se llevó la gloria Paul Magnier, uno de esprinters de futuro. Firmó la tercera victoria de la temporada.

De este modo, Magnier defenderá la maglia rosa con 4 segundos de ventaja sobre Tobias Lund Andresen y el italiano Tarozzi, héroe de la jornada, quien se llevó el premio de 6 segundos del esprint bonificado. Diego Pablo Sevilla es quinto, y líder de la montaña.

La segunda etapa tendrá lugar entre Burgas y Veliko Tarnovo, de 221 km. Otra opción para los 'guepardo' del pelotón, aunque una cota cerca de meta podría romper el pronóstico. La primera dificultad será Byala Pass (3a, 7,7 km al 4,6), seguida, ya pasado el ecuador de la jornada, por el Vratnik (3a, 9,1 km al 4,1). En el km 210, y poco después del esprint bonificado, hay que subir la cota vecina al Monasterio de Lyaskovets (3a, 3,9 km al 6,6). Ahí se podrían producir emboscadas para evitar la llegada masiva, si no, un final en ligero ascenso ofrecerá opciones a los 'rematadores'.