Paul Magnier echa el cierre a Bulgaria con doblete en el Giro de Italia

El velocista francés repite conquista al sprint para encarar la primera jornada de descanso como el gran tirunfador del inicio de la ronda transalpina. El uruguayo Guillermo Silva se mantiene líder de la clasificación general.

La tercera etapa del Giro de Italia 2026, la última en tierras búlgaras, nos ha dejado un nuevo final al sprint que se ha resuelto igual que el de la jornada inaugural; es decir, con victoria de un Paul Magnier que firma su particular doblete para coronarse como gran triunfador de ese inicio de la mítica carrera transalpina, la cual vive este lunes 11 de mayo su primer día de descanso con el uruguayo Guillermo Silva vistiendo la maglia rosa.

En un recorrido de hasta 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, la jornada estuvo marcada por una fuga que hizo camino hasta el punto de entrar con unos segundos al último kilómetro. Ahí estaban Manuele Tarozzi (Bardiani), Alessandro Tonelli y el español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), vestido con el maillot azul de líder de la montaña. Lo dieron todo, pero con 300 metros hasta la gloria el pelotón los engulló.

Ya con la llegada masiva lanzada, se esperaba que Jonathan Milan (Lidl Trek) pudiese lograr el primer triunfo en la carrera de su país, pero hubo de conformarse con la segunda plaza, mientras que en tercera posición entró el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets).

Lejos de verse un sprint organizado, una vez más la mezcla de equipos y 'trenos' buscando lanzar a sus hombres rápidos fue lo que dominó la llegada, la cual contaba además con los últimos 150 metros de adoquines. En esta ocasión no hubo sustos en forma de caída y Paul Magnier se impuso por apenas media rueda a sus principales competidores.

Guillermo Silva, el líder de la general

Tal y como se esperaba dado el perfil de la etapa, el uruguayo Guillermo Silva, del XDS Astana, consiguió conservar el maillot rosa de líder de la carrera que había obtenido al imponerse en la jornada del sábado.

En cuanto a los favoritos a la general, el mejor situado es Egan Bernal, que marcha tercero a cuatro segundos, si bien la mayoría de los aspirantes a proclamarse campeón en Roma están en un pañuelo. Enric Mas aparece en 15ª posición a 10 segundos, igualado al principal favorito, Jonas Vingegaard.

Jornada de descanso y primeras hostilidades

Tras la jornada de descanso que tenemos este lunes 11 de mayo –hay que trasladarse a Italia–, será el viernes 15 cuando llegue la primera gran prueba con la llegada al Blockhous, mientras que dos días después, domingo 17, se repetirá llegada en alto con el Corno Alle Scale.