El equipo Movistar pone contra las cuerdas a Egan Bernal en el Giro de Italia

Lo que parecía una jornada de transición se ha terminado convirtiendo en una gran batalla en la que Jonas Vingegaard apretó en busca de las bonificaciones, Jonathan Narváez cantó victoria en línea de meta y Giulio Ciccone se vistió de rosa en casa

Interesante y delatadora la 4ª etapa del Giro de Italia 2026, la cual ha servido para ir midiendo fuerzas entre los favoritos a la clasificación general, ver la ambición del equipo Movistar, vestir con la maglia rosa a Giulio Ciccone y coronar en línea de meta a Jonathan Narváez; y todo ello mientras el colombiano Egan Bernal sufría de lo lindo.

Ha sido sin duda un día de protagonismo para los corredores latinoamericanos, ya que el ecuatoriano Jonathan Narváez (UAE) vencía en la jornada disputada entre Catanzaro y Cosenza, de 138 kilómetros, por delante del venezolano Orluis Aular (Movistar).

En una llegada disputada y con pocos velocistas puros en la pelea, el más fuerte en el reducido esprint fue el "Lagarto" Jonathan Narváez, en pugna hasta el último metro con el venezolano Aular, quien hubo de conformarse con la segunda plaza, por delante del nuevo líder, Giulio Ciccone.

Fue un momento muy especial para el tres veces campeón nacional de Ecuador, quien ya había alzado los brazos en los Giros de 2020 y 2024 y que ahora tiene su particular triplete. Además, fue un premio para un equipo UAE muy mermado al perder por la caída de Bulgaria a sus líderes de la general, Adam Yates y Jay Vine.

El cambio de maglia rosa: Giulio Ciccone triunfa en casa

En la general se despidió Guillermo Thomas Silva de la maglia rosa en la primera etapa del Giro en su territorio natural. El uruguayo pronto cedió y llegó a meta a más de 12 minutos del ganador.

La prenda mágica se la enfundó Giulio Ciccone, con 4 segundos de ventaja sobre el suizo Jan Christen, el alemán Florian Stork (Tudor) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos). En el top ten Enric Mas es octavo a 10 y Markel Beloki (EF Education) a 10.

Egan Bernal sufre de lo lindo

Mientras Jonas Vingegaard buscaba unos segundos de bonificación en el sprint intermedio, el equipo Movistar tomaba la cabeza del pelotón a 45 kilómetros de meta para subir el Cozzo Tunno. El plan era endurecer la carrera, pero lo que no esperaban era ser capaces de de cortar a uno de los aspirantes a la clasificación general como Egan Bernal. He aquí el momento en el que el colombiano pierde contacto.

Pese a que por momentos parecía que Bernal se despedía de la general, el hecho de que pinchara Derek Gee y les ayudase el equipo Lidl-Trek posibilitó que recuperase contacto con el grupo de cabeza a 17 kilómetros de meta. No ha perdido tiempo, pero la sensación es realmente mala.

El perfil de la quinta etapa del Giro de Italia 2026

Este miércoles 13 de mayo tendrá lugar la quinta etapa entre Praia a Mare y Potenza, de 203 km. Comienzo explosivo con un ascenso a Prestieri (3a, 13 km al 4,6 por ciento). Hasta mitad del recorrido perfil descendente con algunos repechos. Desde el km 100 a meta tocará ascender de forma progresiva hasta llegar a la cima del Monte Grande de Viggiano (2a, 6,6 km al 9,2), el escollo más complicado de la jornada.

Desde el alto, carreteras onduladas hasta el Kk bonificado, esta vez en alto tras ascender 2 km al 5,2 por ciento. Los últimos 28 km son en descenso exceptuando de un muro corto, pero duro, de 300 metros al 12 por ciento. Hasta meta una rápida bajada para decidir el vencedor.