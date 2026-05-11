Giro de Italia 2026 | Etapa 4, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Catanzaro - Cosenza

El pelotón ha aprovechado la jornada de descanso para desplazarse desde Bulgaria a tierras italianas para afrontar la cuarta etapa. Y de momento se mantiene la igualdad entre los favoritos

Tras el estreno del Giro en Bulgaria, el pelotón utilizó la jornada de descanso para el traslado a Italia, a su escenario natural, al que llega mermado por las caídas que han eliminado a varios favoritos y la peculiaridad del fenómeno Thomas Silva, el uruguayo que, vestido de rosa, ha puesto a su país en el mapa del ciclismo mundial.

Un traslado incómodo y largo hasta las proximidades de la localidad calabresa de Catanzaro, donde este martes se reanuda el Giro para abrir una semana que ofrecerá opciones para los velocistas y que pondrá a prueba a los favoritos con dos finales en alto, el Blockhaus y Corno Alle Scale. La montaña hará su 'casting' particular en sus pendientes.

La general apenas ofrece datos reseñables. Thomas Silva disfruta de la 'maglia' rosa con un puñado de segundos sobre el alemán Florian Stork (Tudor) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos). A 10 segundos están todos los aspirantes al triunfo en Roma. Jonas Vingegaard, el gran favorito, apareció poco en las pocas subidas afrontadas, pero con cierta autoridad.

, Giulio Pellizzari, Giulio Ciccone y los españoles Enric Mas, Juanpe López, Markel Beloki y Javier Romo.

Perfil y recorrido de la 4ª etapa del Giro de Italia 2026

Este martes se abre la segunda semana con la cuarta etapa entre Catanzaro y Cosenza, de 138 kilómetros. Jornada llana con un puerto pasado el ecuador que puede marcar la etapa. La única dificultad será el Cozzo Tunno (2a, 14,4 km al 5,9). Final en ligero ascenso propicio para rematadores (400 metros al 3,7).

Será un día muy difícil de interpretar. A 58 km de la llegada se comienza a subir el Cozzo Tunno (2ª): son nada menos de 15 km al 6%, más que suficientes para hacer selección... pero estamos en el cuarto día de carrera.

Habrá posibilidad de una fuga organizada en alto; una selección de favoritos en la meta de Cosenza... o incluso un sprint de grupo. La salida neutralizada se dará a las 13:30 (horario peninsular español) y la llegada está prevista a las 17:15 de la tarde.

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 12 de mayo

- Salida: Catanzaro (13:30 horas)

- Llegada: Cosenza (17:15)

Horario y dónde ver por televisión y online la 2ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 2 del Giro de Italia 2025 a partir de las 10:30 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2025 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.