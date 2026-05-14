Giro de Italia 2026 | Etapa 6, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Paestum - Napoli

Nápoles acoge una sexta etapa del Giro de Italia que se presenta ideal para que los velocistas se vuelvan a lucir

Después de disfrutar de la primera victoria española en el Giro de Italia 2026 por medio de Igor Arrieta (UAE) y de que el portugués Afonso Eulalio (Bahrain Voctorious) se haya enfundado la maglia rosa llega una etapa a priori muy tranquila en la que no debe cambiar nada en la general, a la espera de las emociones del fin de semana.

Entre los que lo intentarán de nuevo estará el equipo Movistar, que ha estado muy activo en este arranque del Giro 2026 y que tratará de meter a Orluis Aular en el sprint. Ya estuvo a un paso de ganar el martes y, aunque esta vez estarán todos los buenos, el hecho de que el final pique hacia arriba le da alguna opción. Y no será el único que podría dar la sorpresa.

Perfil de la etapa 6 del Giro de Italia 2026

Después de varias etapas de media montaña y onduladas que han deparado sorpresas, este jueves tiene lugar la segunda etapa llana de Giro de Italia 2026, una jornada sin grandes problemas destinada a que los sprinters luchen entre sí o a que una inesperada fuga cuaje y sorprenda a los velocistas.

Sólo hay una dificultad, de cuarta categoría y al principio de la etapa. Ésta no es muy larga, además. Son 141 kilómetros entre Paestum y la capital partenopea, con una gran novedad: la llegada será en la emblemática Piazza Plebiscito de Nápoles, un final de un encanto sin igual.

Atención a los últimos 400 metros porque "pican" hacia arriba con un porcentaje al 4,8 por ciento. Nápoles siempre tiene sorpresas y este Giro aún más.

Horario y dónde ver por televisión y online la 6ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 6 del Giro de Italia 2025 a partir de las 13:45 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.