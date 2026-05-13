El dineral que ingresará el Betis por jugar la Champions y el premio extra para su Juvenil

Los ingresos económicos se disparan en la máxima competición continental. El club verdiblanco ya tiene asegurados 18,6 millones de euros solo por participar en la Fase Liga, además de los beneficios por taquillas, marketing o la cuota de valor que marca la UEFA, pudiendo aumentar las ganancias en función de su rendimiento en el torneo

El Real Betis volverá a la Champions 21 años después. Por segunda vez en su historia, el conjunto verdiblanco competirá con los más grandes del continente. Pero este logro, después de otras cinco clasificaciones consecutivas para Europa, no solo engrandece el prestigio deportivo de una entidad instalada en la zona noble de LaLiga desde que Manuel Pellegrini tomó las riendas. Además, traerá consigo un importante impacto económico que influirá decisivamente en la confección de la plantilla de cara a la 26/27.

La importancia de la Champions en los fichajes y las ventas

"Desde lo anímico, es importante, y en lo económico también por unos ingresos adicionales que nos vienen muy bien para la planificación del verano. Somos ambiciosos, con la prudencia que tenemos que tener, y con mucha ilusión puesta en el futuro", admitió al respecto el presidente heliopolitano, Ángel Haro, confirmando el vicepresidente, José Miguel López Catalán, que era algo que ya tenían en mente al negociar los últimos fichajes: "Muchas veces incluso cuando hemos tenido conversaciones con jugadores que traíamos al Betis, la verdad que ellos también tenían la Champions en la cabeza, pero no lo podíamos decir.

No solo influirá, además, a la hora de acometer nuevos refuerzos, siendo la delantera la gran prioridad, sino que aliviará la necesidad de vender para generar plusvalías. Aunque no se abandonará ese modelo, será más fácil decir 'no' a ofertas por pilares como Abde o Natan, siempre que las mismas no fuesen fuera de mercado. Y es que la diferencia con respecto a jugar la Europa League, como esta temporada, es bastante importante.

La gran diferencia económica entre la Champions y la Europa League

Para empezar, cada uno de los 36 participantes en la Fase Liga de la máxima competición continental tiene asegurado un fijo de 18,6 millones de euros, por los 4,3 millones de la Europa League. Además, los premios en Champions son de 2,1 millones por victoria y 700.000 euros por empate, por los 450.000 y 150.000 euros del segundo torneo europeo. Y existen unas ganancias variables que dependen de la clasificación final, yendo desde los 9,9 millones del primer clasificado hasta los 275.000 euros del colista.

Otro gran salto llegaría en caso de alcanzar los octavos de final. Este curso, la entidad bética ha recibido por ello 1,75 millones. Pero gracias a su quinta plaza en LaLiga tendrá la posibilidad de percibir 11 millones en la Champions, a lo que hay que sumar un bonus de dos millones para los que queden entre 8 primeros clasificados y de un millón para los que lo consigan el pase mediante el 'play off'.

A partir de ahí, lógicamente, las ganancias se dispararían con cada ronda superada. Por ejemplo, llegar a cuartos, como esta campaña, se premia con 12,5 millones de euros, hasta 10 kilos más que en la Europa League. Luego, cada uno de los semifinalistas se lleva 15 millones, mientras que por llegar a la gran final se perciben 18,5 millones de euros más, quedando reservado para el campeón un premio extra de hasta 25 millones.

Los beneficios del ranking UEFA: el Real Betis, cuarto equipo español

Junto a todo ello, además, no hay que olvidar otros ingresos directos, derivados de las taquillas o el marketing. Y por supuesto, la nueva cuota de valor, que mezcla los derechos televisivos con el coeficiente UEFA individual de cada club en los últimos cinco años. Un aspecto, este último, en el que el Real Betis saldría beneficiado al ser actualmente el 24º equipo del ranking UEFA, el tercero de España tras Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, y por delante de otros como la Juventus, el Milan, el Nápoles, el Ajax o el Olympique de Lyon. Por ello, además, a priori, los verdiblancos partirá a priori en el bombo 2 del sorteo que se celebrará el 27 de agosto.

El Juvenil A también se gana su billete para la Youth League

A todo ello hay que sumar, además, otro premio deportivo conseguido para la cantera, pues el primer equipo juvenil, dirigido por Javier Barrero, volverá a disputar la Youth League por tercera temporada consecutiva. Hasta ahora siempre lo había hecho por la Ruta de los Campeones, por sus éxitos nacionales. Pero esta campaña ha quedado segundo en su grupo de División de Honor, tras el Granada, y eso le impedirá disputar la Copa del Campeones de la categoría.

Así, en la 26/27, los jóvenes 'cachorros' verdibancos jugarán por las mañanas contra los mismos rivales que el primer equipo, pero solo hasta la sexta jornada, y no la octava. Entonces, los 22 primeros de la fase Liga pasarán a dieciseisavos y se les sumarán los conjuntos del citado camino de los campeones, siguiendo ya hasta la final el formato habitual por eliminatorias.