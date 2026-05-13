Alavés - Barcelona: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de la jornada 36 en LaLiga EA SPORTS

El conjunto de Quique Sánchez Flores se juega la permanencia ante los de Hansi Flick, que viajan a Mendizorroza tras proclamarse campeones de Primera división, pero con la vista puesta en los 100 puntos

La jornada 36 en LaLiga EA SPORTS llega de manera intersemanal, con Deportivo Alavés, inmerso en la lucha por la permanencia, y FC Barcelona, reciente campeón de Liga, midiendo sus fuerzas en el Estadio de Mendizorroza.

El conjunto de Quique Sánchez Flores querrá aprovechar la resaca del campeón para sacar tres puntos vitales, mientras que los de Hansi Flick todavía tienen el aliciente de completar una Liga con 100 puntos.

Alavés - Barcelona: fecha y horario del partido de la jornada 36 en LaLiga EA Sports

El encuentro protagonizado entre Deportivo Alavés y FC Barcelona en la jornada 36 de LaLiga EA Sports está programado para el miércoles 13 de mayo a partir de las 21.30 horas. El partido tendrá lugar en el Estadio de Mendizorroza, feudo babazorro con capacidad para más de 19.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 36 de LaLiga entre Alavés y Barcelona?

El Alavés - Barcelona de la jornada 36 en LaLiga EA Sports es ofrecido bajo suscripción mensual por Movistar+, a través de su canal 'Movistar LaLiga'. Además, el partido se incluye dentro del paquete de fútbol de Orange TV y la suscripción básica a la televisión de Movistar.

¿Cómo seguir online el Alavés - Barcelona, encuentro de la jornada 36 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Alavés - Barcelona de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio de Mendizorroza. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables del Alavés - Barcelona en la jornada 36 de LaLiga EA Sports

La confección de los onces titulares para Quique Sánchez Flores y Hansi Flick será vista desde puntos muy diferentes. Mientras el primero sigue peleando la permanencia, el segundo cambiará piezas tras la fiesta de celebración del título de Liga, buscando una victoria para el secundario objetivo de los 100 puntos.

Una baja dolorosa en el Deportivo Alavés

El técnico babazorro cuenta con una dolorosa baja: Lucas Boyé. El delantero sufrió una lesión en los isquiotibiales y no se plantea que vuelva hasta la última jornada. Por otro lado, Toni Martínez presentó molestias en la rodilla a principios de semana, pero todo hace indicar que sí estará disponible de inicio.

Con ello, el entrenador español podrá elegir su once de gala, con Diabaté en la punta de ataque, y algunas dudas posicionales. En el lateral izquierdo, Rebbach y Youssef tienen las mismas opciones de ser titulares, al igual que pasa en el centro del campo con Denis Suárez y Guridi.

El FC Barcelona sufre la resaca de ser campeón de LaLiga

En el caso de Hansi Flick, tras un grandísimo partido frente al Real Madrid que supuso el título de Liga, el equipo ha disfrutado de días libres para celebrar, incluida una rú por la Ciudad Condal.

Por ello, se esperan rotaciones con respecto al once presentado en el Clásico, donde el cambio más norotrio puede estar en la portería. Joan García, actual ‘Zamora’, podría no volver a jugar para mantener intactas sus opciones al premio, dejando espacio para Szczesny.

Por otro lado, el centro del campo verá el regreso de Frenkie de Jong y Marc Bernal, donde Casadó es el favorito para completar la sala de máquinas. Finalmente, en ataque, Rashford y Fermín, ambos titulares en el último partido, se disputarán la banda izquierda.

Alavés No Iniciado - Barcelona

Los onces esperados de Deportivo Alavés y FC Barcelona en la jornada 36 de LaLiga

Deportivo Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Jonny Otto, Tenaglia, Parada, Rebbach; Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez; Toni Martínez, Diabaté.

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araújo, Eric García, Balde; De Jong, Casadó, Bernal; Bardhji, Lewandowski, Rashford.