"Mestalla tiene que ser un fortín": Pepelu lidera la reacción del Valencia

El centrocampista de Denia reconoció sentirse "muy cómodo" junto al argentino en el centro del campo, una fórmula que dio un gran resultado en San Mamés y que da motivos al valencianismo para confiar en la salvación del equipo al calor de su afición

Pepelu recuperó protagonismo en San Mamés y respondió con una actuación clave en una victoria vital para el Valencia. Carlos Corberán apostó por un doble pivote junto a Guido Rodríguez y el experimento no pudo salir mejor ante el Athletic Club.El centrocampista se mostró contento con su aportación, compartiendo el centro del campo con el argentino dando así una solución al técnico para las tres últimas jornadas. Siempre quiero jugar y donde me ponga el entrenador voy a cumplir. El equipo es lo más importante. El otro día coincidí con Guido y también me sentí cómodo. Todos nos podemos adaptar y ser compatibles", admitió el alicantino.

Sobre el triunfo en Bilbao, Pepelu dejó clara su satisfacción aunque saben que todavía queda trabajo por hacer. "Contentos después de una victoria y ya pensando en el siguiente partido. Un triunfo siempre refuerza positivamente lo trabajado y con ganas de llegar el jueves al Camp de Mestalla con la mentalidad de salir a por todas, ganar el partido y darle una alegría a la afición", ha reafirmado el centrocampista.

El partido de San Mamés, ejemplo a seguir

Y es que los tres puntos de San Mamés han dado aire al conjunto che, pero la permanencia no está cerrada todavía. "Sabíamos de la situación. El equipo lo afrontó como había que hacerlo y estábamos mentalizados de ir a por la victoria. Lo primordial es ser un equipo, saber cómo hacer las cosas, darlo todo, ir a por ellos y estar siempre juntos, eso tiene que ser primordial. Todas las victorias dan ese plus de confianza", ha reconocido.

"El equipo tiene que demostrar que lo del otro día ha servido pero el partido ya ha pasado, conseguimos lo que queríamos, y nuestra mentalidad es salir a Mestalla con la máxima confianza, la misma idea desde el principio de ir a ganar. Como equipo sabemos que tenemos que dar, desde el principio, ese extra y estamos convencidos de que, con eso y el apoyo de la afición, es muy difícil que otros equipos saquen puntos de nuestra casa", ha dicho sobre la convicción del equipo en Bilbao.

"La afición y el equipo tienen que estar juntos"

Ahora llega el Rayo Vallecano, aunque con el factor Mestalla en la grada. "El equipo tiene muchas ganas de volver a Mestalla, sobre todo, después del ultimo partido que no salieron las cosas y, desde el principio dar ese plus, sabiendo que la gente lo va a dar y darles una alegría con la victoria. La afición y el equipo tienen que estar juntos porque así es cuando se han sacado los mejores resultados. Mestalla tiene que ser un fortín y más ahora con la situación que llegamos y la victoria del otro día. Tenemos que acabar bien la temporada porque se lo merecen. Esperamos al mismo Rayo de toda la temporada: un equipo intenso y que no regala ningún partido. Nosotros tenemos que estar mentalizados de que depende de nosotros, si estamos bien, si estamos juntos con la afición, estamos convencidos de que vamos a ganar el partido", ha explicado.