Llamamiento de Dimitrievski a Mestalla: "Tenemos ganas de celebrar con la afición y cantar"

El meta macedonio fue clave con sus paradas para mantener la portería a cero y lograr a la postre un triunfo importantísimo para la permanencia, la cual quiere certificar ante su público este jueves

Stole Dimitrievski volvió a ser uno de los futbolistas más destacados del Valencia en la victoria de San Mamés. El meta macedonio fue clave con sus intervenciones, hasta cuatro paradas, para mantener a salvo al conjunto che antes y durante la victoria. Todo ello además el día en que Julen Agirrezabala volvía al banquillo tras recuperarse de dos largas lesiones.

Con 42 puntos en el casillero, el meta del Valencia ya solo piensa en certificar la permanencia este mismo jueves en Mestalla, en el duelo ante Rayo Vallecano, donde espera "darle felicidad a la afición". "Siempre hay 45.000 personas que nos transmiten su energía y que se merecen alegrías, así que queremos dedicarle la victoria el próximo jueves y también en la última jornada", comentó en los medios oficiales del club che en San Mamés.

Sobre el importante triunfo en San Mamés, Dimitrievski analizó así choque: "Son muy importantes los puntos, cada partido es lo más importante. Veníamos a pelear, a trabajar el partido y se pudo conseguir la victoria con el trabajo de todos. Todo el equipo ha corrido, ha sido disciplinado, las órdenes del míster, todos hemos estado a la altura para ganar el partido. Había ganado aquí y sé lo que se sufre. El equipo ha sabido sufrir, trabajar, jugar y aprovechar la contundencia en las áreas. Somos merecedores de la victoria".

Incidiendo en la importancia del próximo duelo ante el Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski ha explicado: "Se trata de seguir. Cuando no hemos hecho buenos partidos, hemos apretado, trabajado y luchado y ahora pues vamos a seguir el mismo camino. El próximo encuentro frente al Rayo Vallecano es muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. Tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la afición, cantar, de estar juntos porque se lo merecen. Esta victoria es gracias también a los aficionados que han venido a apoyarnos, que nos apoyan desde casa, todo el mundo. Tenemos que disfrutar también peleando, sufriendo porque de eso se trata también el fútbol y la vida".

En cuanto a su buen partido, con grandes intervenciones de mérito, el macedonio quiso agradecer sobre todo el trabajo a sus entrenadores: "Con ayuda de todos los porteros, con Marcos Abad y Andoni Ochotorena trabajando todos los días, estamos intentando de aportar y ayudar desde la portería para sumar puntos. Hoy, se ha dado y hay que seguir trabajando todo el grupo de porteros que es excelente y trabajamos muy bien para estar a la altura del equipo".

Gayà, orgulloso del carácter del equipo en una situación difícil

El jugador del Valencia José Luis Gayà afirmó tras el triunfo del Valencia en San Mamés (0-1) que el conjunto levantino ha demostrado que no se rinde y que va a "luchar hasta el final" y es lo que va a hacer "en estos tres partidos que restan”.

El capitán del conjunto valenciano señaló ante las cámaras de DAZN que la lograda ante el Athletic fue "una victoria muy importante en un campo muy complicado". "Para mí es el mejor estadio y de las mejores aficiones de LaLiga", apostilló.

Con este triunfo, el Valencia alcanza los 42 puntos, una cifra que Gayà lamentó que "llegue tan tarde" por "hacer sufrir a la afición" y a los propios jugadores". "Creo que no lo merecemos", apostilló. Sobre el penalti fallado por Hugo Duro, el defensa afirmó que "los fallan los que los tiran, Hugo tiene todo nuestro apoyo". "Se ha dejado todo en el campo, que es lo que se le pide a un jugador del Valencia, que muera en el campo. El equipo está por encima", añadió.

Gayà también defendió al meta Dimitrievski, pitado por San Mamés en varias ocasiones al entender que simulaba problemas físicos. "Es normal que la gente se enfade y se impaciente. Pero le conozco y si tenía molestias es que tenía molestias", zanjó.