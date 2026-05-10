Julen Agirrezabala vuelve a Bilbao en el momento más oportuno

El portero cedido por el Athletic al Valencia se ha recuperado tras cuatro meses lesionado, aunque Dimitrievski debería seguir en la portería che para el choque ante los rojiblancos

El Valencia ya se encuentra en Bilbao, donde en la tarde de este domingo disputará un importante partido frente al Athletic Club. Los hombres de Carlos Corberán llegan a San Mamés después de una dolorosa derrota ante el Atlético de Madrid y dos puntos por encima del descenso que ahora marca el Alavés. De ganar, los valencianistas se pondrían con cinco de ventaja a falta de nueve por disputarse.

Y con ese objetivo se planta Corberán y los suyos en San Mamés, partido para el que el técnico de Cheste recupera a Julen Agirrezabala, después de cuatro meses lesionado, aunque todo apunta a que será suplente en su regreso a San Mamés y ante el equipo que lo tiene cedido en Valencia. Pero el Athletic, tras confirmar España su plaza extra para la Champions de cara a la próxima temporada, también tiene mucho en juego, ya que el séptimo clasificado se ganará el billete para la Conference League.

Los que no han podido llegara tiempo son los lesionados Lucas Beltrán y Thierry Rendall. El delantero argentino sigue lidiando con unas molestias en el tendón rotuliano que no le permitan volver la dinámica del grupo con normalidad mientras que Thierry, que cayó lesionado ante el Mallorca, podría regresar para el próximo partido.

Tampoco están en la citación los lesionados de largada duración como Diakhaby, Copete y Foulquier, sin embargo, tanto Beltrán, como Thierry y Foulquier sí han viajado a Bilbao con el resto de la expedición para apoyar al equipo. De esta forma, Carlos Corberán ha tenido que completar la lista de convocados con jugadores del filial como Rubén Iranzo y David Otorbi.

"Julen Agirrezabala vuelve a la convocatoria, viajará con el equipo y estará disponible. Y el resto, en comparación con la última convocatoria, no añadimos a nadie más. Lucas Beltrán sigue trabajando aparte; no ha podido recuperarse todavía de las molestias que tiene en la rodilla. Igual que Thierry Correia, que todavía está en la fase final de su lesión. Ahora, el resto al completo, y añadimos a Julen Agirrezabala", explicaba Carlos Corberán en rueda de prensa.

La lista de convocados del Valencia

Así, la convocatoria del Valencia al completo la conforman: Stole Dimitrievski, Julen Agirrezabala, Cristian Rivero, José Luis Gayà, Jesús Vázquez, César Tárrega, Unai Núñez, Eray Cömert, Rubén Iranzo, Renzo Saravia, Javi Guerra, Guido Rodríguez, Pepelu, Baptista Santamaría, André Almeida, David Otorbi, Arnaut Danjuma, Filip Ugrinic, Largie Ramazani, Diego López, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba y Umar Sadiq.