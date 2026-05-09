Valverde: "A Terzic le deseo suerte pero la temporada no ha terminado"

El preparador rojiblanco ha sido preguntado en varias ocasiones sobre su relevo de la próxima temporada, Edin Terzic, del que ha dicho no saber "demasiado" prefiriendo centrarse en lo que se juega el equipo en este tramo final de LaLiga

Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, afronta los últimos cuatro partidos en el banquillo rojiblanco con la intención de dejar al equipo en competición europea aunque las primeras preguntas de la rueda de prensa han ido encaminadas a su relevo para la próxima temporada, el alemán Edin Terzic.

"He visto a su equipo jugar aquella liga que perdieron en el último partido y la final de la Champions, pero no sé demasiado. Le deseo suerte, porque será la suerte del Athletic, pero la temporada no ha terminado. Esto es para la temporada que viene y tenemos que centrarnos en lo que tenemos ahora nosotros, que son estos cuatro partidos que quedan. Es evidente que el club tiene que trabajar, pero eso es para la temporada que viene", ha reiterado el de Viandar de la Vera.

"Me parecen bien todas estas preguntas, pero me parece que son más para la última conferencia de prensa, porque nos estamos jugando cosas importantes. Cuando se hablan de esas cosas da la sensación de que echamos tierra en esta temporada. Yo como entrenador quiero que los jugadores estén pensando en el partido y no en que mi entrenador está analizando la plantilla y al siguiente entrenador. Entiendo las preguntas, pero no quiero entrar mucho en eso", ha añadido de forma elegante el técnico rojiblanco.

De hecho, el 'Txingurri' ha asegurado que el nombramiento de su sustituto no ha alterado el día a día en Lezama. "El equipo está mentalizado y concienciado de las posibilidades que tenemos. Los entrenamientos han ido bien y el equipo está con energía y con ganas de competir. Aquí centramos siempre el tiro en cuestiones como lo que puede hacer el rival, cómo podemos presionarle y superar su presión o la estrategia", ha explicado para tratar otras cuestiones.

La renovación de Yeray

"Ha sido un año difícil para él y para nosotros al no poder contar con él. Es un jugador muy importante para el equipo, con liderazgo en el vestuario y en el campo y es una buena noticia para el club poder contar con Yeray".

El calendario que le queda: Valencia, Espanyol, Celta y Real Madrid

"Me encantaría dejar al equipo en Europa. A todos nos encantaría terminar bien el año. Nos jugamos tres partidos en una semana con tres equipos que se juegan mucho y luego con el Real Madrid en el Bernabéu. No es un calendario sencillo".