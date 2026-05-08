El Athletic depende de sí mismo para clasificarse a Europa

Los rojiblancos, a pesar de haber firmado una temporada muy lejos de las expectativas, se jugará la plaza europea con el Celta de Vigo en la penúltima jornada

El Athletic Club tiene en la palma de su mano poder jugar en Europa la próxima temporada y maquillar un curso pobre. El conjunto rojiblanco ha sufrido durante toda la temporada y los resultados no han acompañado al conjunto de Ernesto Valverde. Aún así, debido a la situación de LaLiga y la clasificación a la final de la Conference League del Rayo Vallecano, el conjunto bilbaíno puede cerrar la campaña en Europa.

Y es que, en las últimas jornadas, el Athletic Club ha pasado de mirar al descenso a acariciar Europa. Los últimos resultados ligueros han aupado al equipo, que ayudados por la quinta plaza europea que posee el fútbol español, roza la Conference League. El Real Betis, al estar en Champions League actualmente, deja su plaza en la Europa League al Celta. El conjunto celeste tiene 47 puntos actualmente, tres menos que el Athletic Club. El Getafe, con 44 puntos y empatado con el equipo bilbaíno, ocupa la séptima plaza que le catapulta a la Conference League.

El Athletic Club tiene en su mano jugar en Europa

El Athletic Club tiene en su mano jugar en Europa la siguiente temporada y todo dependerá del penúltimo partido de LaLiga. El club rojiblanco se medirá al Celta de Vigo en San Mamés. El equipo gallego, como hemos subrayado, cuenta con tres puntos de ventaja frente al Athletic Club y con el 'goal average' particular a favor. Los vigueses vencieron en la ida a los bilbaínos por 2-0. El Athletic Club tiene la posibilidad de darle la vuelta a la situación si logra vencer por 3 goles o más de diferencia al Celta en la penúltima jornada. Si llegan a la cita, que será dentro de dos jornadas, manteniendo la diferencia de 3 puntos, optarían a dar un zarpazo a la clasificación y terminar la temporada en puestos europeos.

Para ello, el Athletic Club no debe fallar ante el Valencia y el Espanyol en las jornadas 35 y 36 de LaLiga. El primero de los partidos será en San Mamés ante el conjunto de Carlos Corberán. El partido se jugará el domingo a las 16:15, una vez conocido el resultado final entre el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo, que se jugará el sábado. El Getafe, el otro gran aspirante a ocupar un puesto en Europa jugará inmediatamente después del Athletic Club - Celta.

Calendario parejos del Athletic Club y el Celta de Vigo

El rival a batir es el Celta, cuyo calendario es similar, en cuanto a dificultad, al del Athletic Club. Los rojiblancos se medirán, además de contra los vigueses, al Valencia, Espanyol y cerrarán la temporada ante el Real Madrid. Los celestes, por su parte, se enfrentarán al Atlético de Madrid, Levante y Sevilla.