Julen Agirrezabala quiere volver a San Mamés y jugar antes de acabar la temporada

El meta cedido por el Athletic al Valencia se probará con la intención de regresar a la convocatoria ante los rojiblancos cuatro meses después de encadenar dos lesiones; el meta ya acumula varias sesiones trabajando con el grupo y espera jugar antes de acabar la temporada

La plantilla de Carlos Corberán ha vuelto al trabajo en Paterna en la mañana de este viernes con la mirada puesta en el partido del próximo domingo frente al Athletic Club en San Mamés, un duelo que tras la clasificación del Rayo Vallecano anoche a la final de la Conference League, confirma una plaza extra de Champions para España y mete de lleno al Athletic en la lucha por el puesto de Conference y Europa League.

Así, el Valencia se encontrará a un rival que todavía tiene mucho que jugarse en estos últimos cuatro partidos, al igual que el conjunto che, solamente tres puntos por encima del descenso. Para este partido, Corberán tiene las bajas seguras de los lesionados Thierry Rendall, que podría volver el próximo fin de semana, Foulquier, Copete y Diakhaby, a los que no se les espera antes de final de la temporada.

Agirrezabala se probará para volver a la convocatoria

Sin embargo, el técnico de Cheste podría recuperar a última hora al portero Julen Agirrezabala, que ya acumula varias sesiones con el grupo y tiene opciones reales de entrar en la lista de convocados y estar en San Mamés frente a sus excompañeros y club al que pertenece. En el día de hoy, el meta de Rentería ha vuelto a trabajar con el grupo y será mañana sábado cuando se pruebe para ver si está en condiciones de viajar y recibir así el alta médica.

Sea como fuere, no parece que el vasco vaya a volver a la titularidad, pues lleva cuatro meses alejado de los terrenos de juego y sin competir, por lo que todo hace indicar que Stole Dimitrievski, que además está dando un buen rendimiento, seguiría bajo palos en San Mamés.

Lucas Beltrán vuelve al trabajo grupal: de descartado a duda para San Mamés

Además de la duda de Agirrezabala, Corberán maneja otra incógnita, la de Lucas Beltrán. El delantero argentino arrastra unas molestias en el tendón rotulino que no le permiten entrenar con normalidad debido al fuerte dolor que le produce y lleva prácticamente dos semanas trabajando en solitario, aunque en la sesión de este viernes, el futbolista cedido por la Fiorentina ha comenzado la sesión con el grupo, en un intento por llegar a la cita de San Mamés.

Veremos si las buenas sensaciones se confirman en la sesión definitiva, la de este sábado, justo antes de partir a Bilbao, pero sin duda, la presencia del argentino sería una gran noticia para Corberán, ya que prácticamente siempre que lo ha tenido disponible lo ha utilizado.