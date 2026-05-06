El Valencia vuelve a la carga por Rubén Sánchez: segunda intentona

El club valencianista pretender renovar su lateral derecho, de ahí que insista en la figura del futbolista perico, por el que ya preguntó el verano pasado sin éxito

Al mismo tiempo que la primera plantilla del Valencia pelea jornada a jornada en busca de la permanencia de forma matemática, en los despachos de Mestalla se empieza a esbozar el Valencia de la temporada 26/27. Ron Gourlay intenta adelantar todo el trabajo posible a la espera, claro está, de confirmarse esa permanencia que también permitiría sentarse a hablar ya con Stole Dimitrievski para llegar a un acuerdo para su renovación, al igual que ocurre con Guido Rodríguez, o por ejemplo, decidir si presentar o no una oferta a Eray Cömert para su continuidad en el club che.

Pero esto también implica mirar más allá de las fronteras de Paterna, y el club blanquinegro intenta ir adelantando trabajo para verano. De hecho, fichajes como los de Justin de Haas o Aliou Dieng ya están pactados de cara al 1 de julio, una vez estos finalicen contrato con sus actuales clubs un día antes y lleguen a Valencia como agentes libres.

Pero evidentemente queda mucho más trabajo por hacer y una de las posiciones que apunta a tener mucho movimiento en el mercado de verano es la del lateral derecho, de hecho, podría ser completamente renovada o al menos esa es la intención de la entidad de Mestalla. Y uno de los nombres que más gusta dentro del club valencianista es el de Rubén Sánchez, lateral del Espanyol.

El interés del Valencia viene de lejos

El Valencia ya preguntó al conjunto perico por el barcelonés el pasado verano, y tras ver que esta temporada no ha tenido excesivo protagonismo con Manolo González, está dispuesto a volver a la carga por el lateral, sobre todo teniendo en cuenta que tan solo le quedaría por delante un año de contrato. Así lo ha desvelado el portal catalán Fútbol In, quien además asegura que el Valencia habría pedido precio al Espanyol por su jugador.

Lo cierto es que su cotización esta temporada ha bajado ya que no ha sido titular indiscutible y ha alternado partidos varios partidos seguidos jugando con suplencias prolongadas. A falta de cuatro jornadas para acabar LaLiga, Rubén Sánchez ha participado en 17 partidos ligueros con el Espanyol, siendo titular tan solo en cinco de ellos, y sumando un total de 656 minutos si añadimos los 73 minutos que jugó en Copa del Rey frente al Atlético Baleares. Sin embargo, el interés del Valencia viene desde mucho antes, durante sus cesiones en Granada y Mirandés donde sí acumuló muchos minutos y fue importante.

Renovación completa del lateral derecho

No es el único lateral diestro por el que se ha interesado el equipo de Corberán. Andrés García, del Aston Villa, es otro que gusta y mucho, aunque mucho más complicado. Pero como decíamos al comienzo, el Valencia planea una remodelación total de su lateral derecho. Thierry Rendall no seguirá tras acabar contrato el próximo 30 de junio, un año más le queda a Dimitri Foulquier, al que se le invitará a buscar una salida con la ayuda del club y el tercero en discordia, Renzo Saravia, llegó en febrero por la baja de larga duración de Foulquier y solo firmó hasta final de temporada.

El argentino está jugando los últimos partidos por la lesión de Thierry, pero tampoco es que haya destacado y con la recuperación de Unai Núñez, el central incluso podría volver a la titularidad en San Mamés para jugar en el lateral por e ex del Atlético Mineiro, por lo que todo apunta a que también saldrá de Mestalla a final de junio.