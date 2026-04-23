Saravia da un paso adelante en el Valencia: tiene seis partidos para ganarse un nuevo contrato

El lateral argentino, que debutó en Son Moix, apunta a ser titular este sábado ante el Girona tras estar mes y medio en el banquillo y poniéndose a punto; afronta el tramo final de la temporada como un examen para su futuro

Renzo Saravia por fin pudo debutar con el Valencia. El lateral derecho argentino llego al club che ya con el mercado de enero cerrado como agente libre tras acabar su vinculación en diciembre con el Atlético Mineiro con el objetivo de suplir la baja de larga duración de Dimitri Foulquier.

El argentino, curtido en mil batallas, tan solo firmó hasta final de temporada con la misión de convencer a Ron Gourlay y poder así continuar en Mestalla más allá del próximo verano, pero no ha tenido fácil. El internacional albiceleste llegaba con poco ritmo de competición, o ninguno, ya que su último partido oficial fue el 7 de diciembre.

Saravia: debut obligado por las circunstancias

Por todo ello, Corberán le puso un plan específico de puesta a punto, una especie de minipretemporada para intentar alcanzar al menos el mínimo exigido para competir en Primera división y en un Valencia que lucha por salvar la categoría, prácticamente un mes y medio donde Saravia ha ido dando pasos hasta desembocar en el pasado martes, cuando la lesión de Thierry Rendall a los 11 minutos de partido le abría la ventana a debutar.

Casi sin tiempo para calentar, Saravia se quitaba el peto de suplente y saltaba al campo de Son Moix para ocupar el lateral derecho. Y lo cierto es que no desentonó pero tampoco es que sobresaliera. El argentino estuvo más atento de no cometer fallos, de medir bien sus contadas subidas por banda y vigilar la retaguardia, aunque incluso se atrevió con algún disparo desde fuera del área.

Puerta a la titularidad y oportunidad para ganarse un contrato

En definitiva, hay un futbolista aprovechable para Corberán. De hecho, la lesión de Thierry le abre ahora la puerta a la titularidad ante el Girona. También está ya recuperado el central Unai Núñez, que puede jugar como lateral y lo ha hecho en partidos anteriores, aunque con la cantidad de bajas que hay en el eje de la zaga, parece una solución más realista poner a cada jugador en su posición natural.

Por delante tiene Saravia ahora la ocasión de ganarse su continuidad no ya en el once de Carlos Corberán sino en el club. El Valencia quiere renovar el lateral derecho de cara a la próxima temporada. Thierry Rendall se marchará como agente libre y tampoco se descarta la venta de Foulquier si llega una oferta considerada buena, de ahí que al menos haya la necesidad de buscar un lateral. Y quién sabe si ya puede estar en casa...

Saravia tiene seis partidos para demostrar a Corberán y Gourlay que puede ser el primer fichaje de la próxima temporada. Girona, Atlético de Madrid, Athletic, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Barcelona, todos ellos rivales exigentes que van a poner a prueba la valía de un Saravia que reconoció tras el partido de Mallorca que estaba "ansioso" por debutar con el Valencia.

"Estoy contento en lo personal por el debut. Fue un partido difícil, con un rival que tiene grandes jugadores. Fui creciendo durante el partido, es el primero en esta Liga y creo que tengo mucho más para dar. Voy a seguir mejorando para tener una oportunidad en los siguientes partidos", dijo el argentino en declaraciones al club che.

Tras los pasos de Aimar, el 'Piojo' López, Pellegrino, Beltrán y muchos más...

Con su debut, el futbolista argentino se ha unido a la nómina de jugadores cordobeses que han defendido el escudo del Valencia a lo largo de la historia. Kempes encabeza un listado en el que se encuentran jugadores como Pablo Aimar, Claudio López, Mauricio Pellegrino, Pablo Piatti, Luciano Vietto, Enzo Barrenechea y, el más reciente, Lucas Beltrán.

Después de jugar su primer partido, el argentino ya mira al próximo, que será este sábado ante el Girona en Mestalla, donde todo apunta a que podría volver a tener minutos después de completar una buena actuación y teniendo en cuenta que los más probables es que Thierry no llegue a tiempo a dicha cita.

"Nos vamos con ese sabor agridulce de que tuvimos algunas ocasiones para poder convertirlas. Hay que continuar trabajando, ahora tenemos un partido muy importante en casa ante el Girona y, para que este punto sirva, tenemos que sumar de tres. Veníamos de dos derrotas, siempre es importante cortar esa racha negativa. Para que este punto sirva, tenemos un partido muy importante en casa y vamos a ir con todo", aseguró.