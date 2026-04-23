Oviedo - Villarreal: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de la Liga EA Sports

Los de Almada buscan una tercera victoria consecutiva para subirse al tren de la salvación; de sumar los tres puntos, el equipo castellonense tendría ya virtualmente asegurada su clasificación la próxima temporada para la Liga de Campeones

El Real Oviedo afronta este jueves un tramo decisivo de la temporada con dos partidos en apenas cuatro días. El primero será ante el Villarreal, que llega con la ambición de dejar prácticamente sellado su billete para la próxima edición de la Liga de Campeones. Después, los asturianos se medirán a un rival directo como el Elche, en un duelo que puede resultar clave en la lucha por la permanencia.

El conjunto azul atraviesa un momento delicado pero lleno de ilusión. Sigue siendo el colista de Primera, pero encadena dos victorias consecutivas y se sitúa a tan sólo seis puntos de la salvación. La situación podría cambiar en esta jornada: si el Elche no logra ganar al Atlético de Madrid, el Oviedo tendría la posibilidad de acercarse seriamente a los puestos de permanencia. Con ese escenario en mente, la afición ha convertido el partido en una auténtica final, preparando un gran recibimiento al equipo y llenando el estadio de ambiente.

Horario y dónde ver en TV y online el encuentro entre Oviedo y Villarreal

El partido entre Real Oviedo y Villarreal CF dará comienzo este jueves a partir de las 21:30 en el Carlos Tartiere. El duelo se podrá seguir en televisión a través del canal Movistar+ LaLiga. Si prefiere seguirlo de manera online, en ESTADIO Deportivo arrancaremos con la previa más completa del duelo desde dos horas antes de que ruede la pelota. Después podrá disfrutar del minuto a minuto desde el estadio ovetense, la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas tras el encuentro.

Alineación posible del Oviedo hoy en LaLiga EA Sports

El equipo dirigido por Guillermo Almada tiene como principal referencia ofensiva a Fede Viñas, que atraviesa un gran momento goleador con ocho tantos en lo que va de 2026. No obstante, el técnico tendrá que hacer frente a varias bajas importantes por lesión, como las de Luka Ilic, Leander Dendoncker y Álex Forés. Además, tampoco podrá contar con el sancionado Nico Fonseca, cuyo puesto en el centro del campo será ocupado por Santiago Colombatto, que formará pareja con Kwasi Sibo como principal novedad en el once.

Alineación posible del Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López; Sibo, Colombatto; Ilyas Chaira, Reina, Thiago Fernández; y Fede Viñas.

Alineación posible del Villarreal hoy en LaLiga EA Sports

El Villarreal llega con una situación muy favorable. Si consigue la victoria en Oviedo, dejaría prácticamente asegurada su presencia en la próxima Liga de Campeones, ya que ampliaría su ventaja sobre el quinto clasificado hasta los 15 puntos, con solo 18 por disputarse.

El conjunto dirigido por Marcelino García Toral viene de lograr un importante triunfo en Bilbao, un resultado que rompió su dinámica irregular como visitante. En ese partido, el técnico introdujo cambios significativos en la alineación, dejando fuera a jugadores habituales como Georges Mikautadze, Nicolás Pépé y Alberto Moleiro, y apostando por otros como Alfon, Tani Oluwaseyi y Tajon Buchanan. Ahora queda la incógnita de si mantendrá esa fórmula o volverá a su once más habitual.

De cara a este encuentro, Marcelino tendrá una baja segura, la del sancionado Santi Comesaña, cuyo lugar apunta a ocupar Dani Parejo. Además, siguen fuera por lesión de larga duración Juan Foyth y Logan Costa, mientras que Thomas Partey es duda para el partido.

Alineación posible del Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Parejo, Pape Gueye; Buchanan, Alberto Moleiro; Pepe o Gerard Moreno y Mikautadze.