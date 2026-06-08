Florentino Pérez gana las elecciones a Enrique Riquelme y es nuevo presidente del Real Madrid

El empresario se ha impuesto a su rival, Enrique Riquelme, en las elecciones a la presidencia del Real Madrid y continuará al frente del club blanco hasta el año 2030. Florentino Pérez ha ganado finalmente con claridad ya que ha conseguido el por ciento de los votos

Florentino Pérez ha ganado las elecciones a la presidencia del Real Madrid y, por tanto, será el mandamás del club blanco hasta el año 2030. Florentino Pérez se ha impuesto al otro candidato, Enrique Riquelme, con más claridad de lo que apuntaban los sondeos a pie de urna durante casi todo el día, de hecho se ha llevado la victoria en todas las mesas electorales. El empresario de 79 años ha ganado a pesar de que el Real Madrid, bajo su presidencia, ha encadenado dos temporadas sin ganar un sólo título.

Florentino Pérez podrá llevar a cabo por tanto su proyecto deportivo para el Real Madrid que se asienta en el plano deportivo en el regreso de José Mourinho como entrenador. Al técnico luso se le suma los fichajes de Ibrahima Konaté, del Liverpool, y de Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter de Milán. Por otro lado, el empresario de 79 años ya informó de que va a realizar una oferta de, al menos, 150 millones de euros por una gran estrella.

Ese futbolista de primer nivel, supuestamente, es Michael Olise, del Bayern Múnich, pero el club alemán ya ha dicho que no va a vender al extremo francés ni por 200 millones de euros.

No se queda ahí las ideas de Florentino Pérez para el Real Madrid, ya que el nuevo presidente, que seguirá en el cargo en el que lleva desde el año 2009, también va a proponer un nuevo modelo societario para el club blanco. Florentino Pérez es partidario de vender entre el 5 por ciento y el 10 por ciento de la entidad para aumentar los ingresos del Real Madrid. Un movimiento que ha sido muy criticado por su rival Enrique Riquelme.

Cuatro años más de Florentino Pérez en el Real Madrid con el objetivo de volver a ser campeón

Florentino Pérez tiene trabajo por delante ya que su Real Madrid suma dos temporadas sin ganar absolutamente ningún título importante.

El objetivo que tiene el presidente del club blanco es reconstruir un equipo que tiene graves problemas de convivencia lo que ha sido un perjuicio durante la temporada.

El Real Madrid no ha podido competirle al FC Barcelona en el fútbol español y en la UEFA Champions League no ha estado cerca de los mejores clubes de Europa.

Enrique Riquelme pierde, pero fiscalizará a Florentino Pérez

Enrique Riquelme, por su parte, después de perder las elecciones a presidente del Real Madrid, se va con la cabeza alta ya que ha caído derrotado por un margen mayor del esperado y tras montar una candidatura en la que casi no ha tenido tiempo.

De nada le ha servido al joven empresario de 37 años decir que tenía atado el fichaje de Erling Haaland, que iba a intentar la contratación de Rodri Hernández y al entrenador Jürgen Klopp.

Enrique Riquelme se presenta ahora como la oposición de Florentino Pérez al cual fiscalizará todos los movimientos que haga como presidente, siendo su principal arma el criticar el cambio societario del Real Madrid que pretende el nuevo presidente.