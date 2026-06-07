Elecciones Real Madrid 2026 en directo | Última hora de Florentino Pérez y Enrique Riquelme: Riquelme también vota

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que suceda este domingo 7 de junio en el cual los socios del club blanco están citados a las urnas, por primera vez en 20 años, para elegir quién será el siguiente mandamás de un Real Madrid que encadena dos temporadas sin ganar títulos importantes

Las urnas se acaban de abrir, a las 9:00 horas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, y así estarán hasta las 20:00 horas. Están llamados a votar todos los socios del Real Madrid, son 100.000, que cumplan estos dos requisitos: ser mayor de edad y tener al menos un año de antigüedad como socio de manera ininterrumpida.

Es un día histórico en el Real Madrid ya que se celebran elecciones después de 20 años, las últimas se llevaron a cabo en 2006, debido a que Florentino Pérez no ha tenido oposición.

¡Buenos días! Bienvenidos a las elecciones a la presidencia del Real Madrid en donde Florentino Pérez y Enrique Riquelme, los dos candidatos que se han presentado, intentarán ganarlas para comenzar a mandar en el club blanco e iniciar la planificación de cara a la siguiente temporada.

Primera hora de elecciones a la presidencia del Real Madrid bastante concurrida. El socio madridista ha madrugado bastante para elegir a su nuevo presidente para así evitar el calor. Se estima que unos 4.000 votantes ya han ejercido su derecho.

El que ha sido presidente del Real Madrid hasta hace unos días ha depositado su voto en una urna colocada en la mesa 2.

Enrique Riquelme también ha ejercido su derecho a voto cuando se cumplen dos horas desde que se abrieron las urnas.

El Real Madrid afronta este domingo 7 de junio de 2026 un día clave en su historia reciente ya que los socios del club blanco están convocados a las urnas para elegir al siguiente presidente de la entidad, siendo los dos candidatos Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Es la primera vez en 20 años que los socios del Real Madrid pueden ejercer su derecho a voto ya que en las últimas dos décadas ha gobernado Florentino Pérez que no se ha encontrado oposición. Todo ha cambiado en estos dos últimos años debido a la crisis deportiva que atraviesa el club blanco.

Los socios del Real Madrid pueden ejercer su derecho a voto de forma ininterrumpida desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. El centro de votación y las correspondientes mesas electorales han quedado instalados en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, ubicado en la Avenida Alejandro de la Sota s/n (Madrid), en Valdebebas. Por otro lado, hay socios que ya han podido ejercer su derecho al voto usando el voto por correo.

Así es la candidatura de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid

Florentino Pérez, quien hasta hace unos días era presidente del Real Madrid, decidió convocar elecciones debido a las críticas que estaba recibiendo por su gestión la cual ha provocado que el equipo blanco encadene dos temporadas sin ganar grandes títulos. Una crisis futbolística que se ha unido a las voces contrarias por la reforma del Estadio Santiago Bernabéu como también por su idea de privatizar entre un 5 y un 10 por ciento del Real Madrid.

Florentino Pérez no ha tirado esta vez de grandes nombres ya que no ha anunciado el fichaje de ninguna estrella mundial aunque sí ha dicho que va a hacer una oferta de, al menos, 150 millones de euros por un gran futbolista. Al contrario, ha informado que tiene atado a Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter de Milán, y a Ibrahima Konaté, central del Liverpool. Por otro lado, el empresario ha elegido a José Mourinho como su entrenador. Acuerdo que ha ratificado el Benfica, en donde, de momento, entrena el técnico luso.

Así es la candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme, por su parte, es el joven candidato que se ha presentado, prácticamente a contrarreloj, para intentar acabar con el dominio de Florentino Pérez quien lleva ejerciendo el poder en el Real Madrid desde el año 2009. El joven empresario se presenta porque cree que el club blanco necesita un cambio y también por la preocupación que le genera la situación económica del Real Madrid. De hecho, Riquelme ha sido muy critico con la posible privatización del 5 o 10 por ciento que tiene en mente hacer Florentino Pérez.

Enrique Riquelme ha intentado ganar el voto del socio, asegurando que si gana las elecciones fichará a Erling Haaland y que intentará la incorporación de Rodri Hernández, ambos futbolistas del Manchester City. Por otro lado, el empresario ha señalado que intentará convencer a Jürgen Klopp para que sea el entrenador del Real Madrid. Los que sí tiene fichados son Raúl González Blanco como director deportivo, Fernando Hierro como director de cantera y a Iker Casillas y a Vicente Del Bosque como cargos institucionales.

Casi todas las encuestas dan como gran favorito para ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid a Florentino Pérez, pero Enrique Riquelme no descarta dar la sorpresa, si bien sabe que lo tiene difícil.