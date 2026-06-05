Enrique Riquelme anuncia que quiere a Jürgen Klopp para el Real Madrid, pero no tiene acuerdo con él: negociación pendiente

El candidato a ser presidente del Real Madrid ha señalado que Raúl González Blanco, quien sería su director deportivo, ha elegido al entrenador alemán, pero que el fichaje no está hecho ya que las conversaciones para convencer al ex del Liverpool se iniciarían el lunes 8 de junio

Sigue la guerra de nombres y de estrellas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, los dos candidatos que concurrirán en las elecciones a la presidencia del Real Madrid que se celebran este domingo 7 de junio. Ambos juegan sus cartas para convencer a los socios, apostando por diferentes fichajes. En el capítulo de entrenadores, Florentino Pérez ya ha anunciado, corroborado por el Benfica, que su elegido es José Mourinho y ahora el que contraataca es Enrique Riquelme que ha desvelado que el que quiere fichar es Jürgen Klopp, pero que no tiene acuerdo alguno con él.

Enrique Riquelme, candidato a ser presidente del Real Madrid, ha emitido un extenso comunicado en donde detalla que Raúl González Blanco, quien sería su director deportivo, ha elegido a Jürgen Klopp, ex del Borussia Dortmund y del Liverpool, como su entrenador siempre y cuando le gane las elecciones a Florentino Pérez este domingo.

La candidatura de Enrique Riquelme quiere a Jürgen Klopp como entrenador del Real Madrid por los siguientes motivos: ser un líder capaz de devolver al Real Madrid la intensidad competitiva, la exigencia diaria, la profesionalidad, la meritocracia, la unión de vestuario y el gusto por el trabajo bien hecho que siempre caracterizaron a las grandes etapas de nuestra historia.

No hay acuerdo entre Jürgen Klopp y la candidatura de Enrique Riquelme

El principal problema para Enrique Riquelme es que este anuncio de elegir a Jürgen Klopp llega sin que haya acuerdo con el entrenador alemán. De hecho en el comunicado que ha trasladado a los medios de comunicación, la candidatura del joven empresario de 37 años ha señalado que conoce que Klopp ha manifestado que no quiere entrenar ahora mismo. Sin embargo, esa barrera no le frena a Enrique Riquelme quien ha asegurado que Raúl González Blanco el lunes 8 de junio se pondrá en contacto con el germano para convencerlo y que se haga cargo del reto que es entrenar al Real Madrid.

Por tanto, no hay fichaje de Klopp ligado a la candidatura de Enrique Riquelme y toda queda a expensas de una posible negociación que se puede culminar de manera positiva o negativa.

Enrique Riquelme ha afirmado en la nota de prensa que la elección de Jürgen Klopp como su entrenador si gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid viene motivada porque quiere rodearse de los mejores profesionales posibles.

Los fichajes de Enrique Riquelme: Haaland, Rodri, Raúl, Hierro, Casillas, Del Bosque...

Enrique Riquelme ha montado una candidatura fuerte, con sus aciertos y sus errores, en la que destacan nombres importantes en la historia del Real Madrid como Raúl González Blanco, Fernando Hierro, Iker Casillas o Vicente Del Bosque; y a los que ha añadido querer fichar a futbolistas del calibre de Erling Haaland y Rodri Hernández.

Raúl González Blanco sería su director deportivo. Fernando Hierro sería el director de cantera. Por su parte, Iker Casillas y Vicente Del Bosque, a priori, tendría cargos representativos en el Real Madrid de un Enrique Riquelme que ha señalado que pagaría la cláusula de Erling Haaland y que negociaría con el Manchester City por Rodri Hernández.