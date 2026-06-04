El dineral que pagaría Florentino Pérez y el Real Madrid por José Mourinho: 15 millones de euros

El Benfica, equipo con el que tiene contrato el entrenador portugués, ha comunicado que si Florentino Pérez gana las elecciones a la presidencia del club blanco pagará la cláusula de rescisión que libera al de Setúbal quien es el elegido para enderezar el proyecto deportivo madridista

Florentino Pérez, candidato a ser presidente del Real Madrid, anunció en la noche de este pasado miércoles que José Mourinho sería su entrenador de cara a la próxima temporada siempre y cuando gane las elecciones. Pérez hizo público este movimiento para contrarrestar las anuncios de su rival, Enrique Riquelme, quien dijo que ficharía a Haaland y a Rodri. El fichaje del entrenador portugués por parte de Florentino Pérez ha sido confirmado por el Benfica, actual club del técnico de Setúbal, el cual ha notificado que el Real Madrid pagaría la cláusula de rescisión, que no es barata (15 millones de euros), en caso de que Florentino Pérez se imponga en las elecciones a su rival.

Debido a que el Benfica cotiza en bolsa, el club portugués ha anunciado a través de un comunicado público que en caso de que Florentino Pérez gane las elecciones a la presidencia del Real Madrid, el club blanco pagará 15 millones de euros, el valor de la cláusula de rescisión, para hacerse con los servicios de José Mourinho. Una cantidad nada desdeñable si se tiene en cuenta que el técnico luso lleva ya tiempo lejos de los equipos que puede ganar la UEFA Champions League.

El comunicado del Benfica anunciando que Florentino Pérez pagará la cláusula de rescisión de José Mourinho en caso de ganar las elecciones

'El Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que la candidatura del presidente Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid CF ha manifestado la firme intención de contratar al entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix en caso de que gane las elecciones a la presidencia de dicho club, programadas para el 7 de junio de 2026.

De verificarse tal escenario, la contratación se realizará por el valor de 15.000.000 €, correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo en vigor'.

El fichaje de José Mourinho por el Real Madrid, condicionado a que Florentino Pérez gane las elecciones

El Real Madrid y Florentino Pérez, siempre y cuando este gane las elecciones, están obligados a pasar por caja por el entrenador portugués debido a que el técnico tiene contrato con el Benfica hasta el 30 de junio de 2027.

El Benfica no quiere dejar salir en ningún momento a José Mourinho con el que están muy contentos después del buen trabajo que ha hecho en la temporada recién finalizada y es por ello por lo que se ha remitido a su cláusula de rescisión.

El movimiento, sin embargo, está totalmente condicionado a lo que pase en las elecciones que se celebran este domingo 7 de junio, en las cuales Florentino Pérez y Enrique Riquelme luchan por ser el nuevo presidente del Real Madrid. En caso de que Enrique Riquelme derrote a Florentino Pérez, José Mourinho no será en técnico del club blanco la próxima temporada, ya que el joven empresario ha afirmado que tiene otras preferencias para el puesto de entrenador. "Es un buen entrenador, pero el perfil de nuestro proyecto es otro estilo totalmente. No me gusta Mourinho para mi proyecto. Tengo otro entrenador", dijo en el programa El Hormiguero.