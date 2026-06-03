Riquelme anuncia que tiene atado a Haaland y Florentino Pérez contraataca desvelando el fichaje de Mourinho

El joven candidato a ser presidente del Real Madrid ha aprovechado su visita al programa El Hormiguero para comunicar que tiene hecho el fichaje del delantero del Manchester City, mientras que su rival informa lo que era un secreto a voces en caso de ganar él las elecciones: el regreso del entrenador portugués

Enrique Riquelme, candidato a ser presidente del Real Madrid, ha desvelado, aprovechando su visita al programa El Hormiguero, que tiene un acuerdo con Erling Haaland, delantero del Manchester City, en caso de ganar las elecciones a Florentino Pérez las cuales se celebran este domingo 7 de junio.

Para respaldar la incorporación del delantero noruego, Enrique Riquelme ha anunciado que en caso de que sea presidente del Real Madrid y no se cumpla alguna de sus promesas se compromete a pagar el cien por cien de todas las cuotas de los 100.000 socios que tiene el club blanco.

El candidato a presidente del Real Madrid también ha dejado caer que tiene un entrenador muy importante apalabrado, pero que aún no puede anunciarlo, señalando que tiene que esperar algunos días más para desvelarlo. Concretamente ha dicho que quiere comunicarlo el viernes o el sábado de esta semana.

Enrique Riquelme también ha tenido palabras sobre Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, del que ha dicho que será un fichaje prioritario y que intentará hacer todo lo posible para tratar de incorporarlo.

Para contrarrestar la aparición y el impacto de Enrique Riquelme en El Hormiguero, Florentino Pérez ha anunciado el fichaje de José Mourinho como entrenador del Real Madrid en caso de que él gane las elecciones a presidente del club blanco. Era un secreto a voces ya que se sabía que el empresario, de 79 años, había apostado por el técnico portugués, que estaba al frente del Benfica, para reconducir un Real Madrid que actualmente tiene problemas internos en el vestuario.

Enrique Riquelme: Fernando Hierro, director de cantera; y Raúl González, director deportivo

Enrique Riquelme está luchando por intentar ganarle las elecciones a la presidencia del Real Madrid a Florentino Pérez, quien es el gran favorito para seguir liderando el club blanco tal y como lleva haciendo desde el año 2009.

Enrique Riquelme, un joven empresario de 37 años, está apostando por leyendas del Real Madrid como piedras angulares de su proyecto deportivo. Riquelme ha anunciado que Raúl González Blanco, uno de los mejores delanteros de la historia del club blanco, será su director deportivo en caso de que sea presidente. Al mismo tiempo, Fernando Hierro será su director de la cantera del Real Madrid.

Dos nombres con mucho peso en la historia del Real Madrid y que no guardan buena relación con Florentino Pérez, quien ha apostado por otras personas para hace su proyecto en el club madridista.

A pesar de estos nombres y del acuerdo que tiene con Erling Haaland para fichar por el Real Madrid, Enrique Riquelme tiene pocas opciones de ganar las elecciones para ser presidente del club blanco que se celebran este domingo 7 de junio ya que Florentino Pérez parte como gran favorito según indican todas las encuestas.

Florentino Pérez se compromete, notario mediante, que el Real Madrid siempre será de sus socios bajo su mandato

Florentino Pérez ha querido reforzar su posición de favorito en las elecciones a ser presidente del Real Madrid intentando anular uno de los argumentos que ha usado su rival Enrique Riquelme el cual señala que el que ha sido mandamás del club blanco quiere privatizar una parte, un 5 o 10 por ciento, del Real Madrid.

Florentino Pérez se ha comprometido y ha firmado ante notario que el Real Madrid siempre va a pertenecer a sus socios. No se ha quedado ahí, el que ha sido presidente del Real Madrid hasta hace unos días quien ha filtrado que tiene un principio de acuerdo para fichar a Denzel Dumfries, del Inter de Milán, y con Ibrahima Konaté, del Liverpool.