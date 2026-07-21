Se calienta el futuro de Rodri: el Real Madrid se plantea su fichaje

El centrocampista ha hecho un Mundial 2026 magnífico con la Selección Española, que se ha proclamado campeona del mundo. El futbolista está abierto a abandonar el Manchester City para volver a España y en el club blanco hay voces que intentan convencer a Florentino Pérez de que es una incorporación necesaria

Rodri Hernández ha demostrado que es el mejor centrocampista del mundo. Una vez recuperado de su grave lesión de rodilla, el madrileño ha hecho un Mundial 2026 que ha ganado con la Selección Española y en el que ha sido proclamado mejor jugador del torneo. Este buen rendimiento ha llegado en un momento clave de su carrera deportiva ya que Rodri está valorando seriamente qué hacer su futuro. El futbolista está abierto a abandonar el Manchester City, que lo quiere renovar, para volver a España y en el Real Madrid hay voces internas que piden su fichaje a pesar de las reticencias de Florentino Pérez en realizar la operación.

El Real Madrid se replantea el fichaje de Rodri

El Real Madrid no ha sido partidario de fichar a Rodri Hernández en este mercado de verano. Florentino Pérez, presidente del club blanco, siempre ha tenido sus dudas con la incorporación del madrileño, pero en las últimas horas, y después de ver el rendimiento del jugador en el Mundial 2026, miembros del Real Madrid está intentando convencer al mandamás madridista de que el refuerzo de Rodri sería una operación perfecta que reforzaría mucho al equipo que entrena José Mourinho tal y como informa Matteo Moretto.

El Real Madrid deberá decidir rápido si va a intentar o no el fichaje de Rodri Hernández, el cual está abierto a jugar en el club blanco y en concreto en volver a España, que lo lleva deseando hace tiempo. El centrocampista tiene sobre la mesa una importante oferta de renovación del Manchester City, con el cual acaba contrato el 30 de junio de 2027.

Este factor puede hacer que al Real Madrid le salga mucho más económico el potencial fichaje de Rodri. El centrocampista entra en el último año de vinculación laboral lo cual hace que el Manchester City no esté en posición de exigir mucho dinero por medio de un traspaso que sería lo mejor que podría hacer ante la posibilidad de perder al futbolista gratis el siguiente verano si Rodri decide no renovar.

A sus 30 años de edad, Rodri Hernández ha vuelto a su mejor nivel después de haber superado una grave lesión de rodilla que se produjo en la temporada 2024/2025 y otros pequeños problemas físicos que tuvo en la campaña pasada. Su buen rendimiento es lo que ha hecho que haya voces dentro del Real Madrid que pidan su fichaje.

Rodri, un fichaje que sería perfecto para el Real Madrid

Rodri sería un futbolista que elevaría el nivel de un centro del campo del Real Madrid que en las últimas temporadas ha tenido serios problemas en la construcción del fútbol y en el equilibrio del equipo.

Actualmente el club blanco tiene en nómina a Aurélien Tchouameni, Fede Valverde y a Eduardo Camavinga, al que está abierto a traspasar. Los otros futbolistas que pueden jugar en la sala de máquinas son Jude Bellingham, Arda Güler y Bernardo Silva, pero son jugadores con un carácter más ofensivo.

Es por ello que el fichaje de Rodri Hernández sería, a priori, fue beneficioso para el Real Madrid en los aspectos ofensivo y defensivo.