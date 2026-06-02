Riquelme desvela la identidad de su director deportivo: "Es una leyenda del Real Madrid"

El empresario del Grupo Cox destapa la segunda carta de su proyecto deportivo tras anunciar que su primer fichaje sería Rodri Hernández; en los próximos días también dirá quién será la estrella internacional que asegura tener cerrada y el entrenador

La candidatura de Enrique Riquelme sigue tomando forma. Después de anunciar su intención de fichar a Rodri Hernández como uno de los pilares de su proyecto deportivo para el Real Madrid, el empresario ha destapado ahora la segunda gran baza de su programa electoral. No es un nombre cualquiera. Se trata de Raúl González Blanco, quien se convertiría en director deportivo de la entidad blanca en caso de que el aspirante de Cox lograse imponerse a Florentino Pérez en las elecciones del próximo domingo 7 de junio.

"Es una leyenda del Real Madrid"

El candidato confirmó la noticia en una nueva entrevista, en este caso en El Larguero, el programa de la franja nocturna de la Cadena SER, donde explicó que la decisión responde a la necesidad de recuperar la esencia madridista dentro de la estructura deportiva del club.

"Sí, lo tengo ya cerrado. Es español. Para este proyecto y en la situación en la que está el club, tenemos que volver a esos valores, a ese madridismo, al ADN. Tiene que ser una leyenda del Real Madrid, acompañado de grandes profesionales, alguien que ha jugado en el Real Madrid más de 740 partidos, 16 temporadas, más de 300 goles, internacional más de 100 veces... No hay nadie que conozca mejor la casa blanca. Y esa es la persona que hemos decidido", explicó antes de revelar el nombre.

Evidentemente, la maquinaria de las cábalas no tardó en ponerse en marcha, aunque Riquelme no dio demasiado lugar a la especulación y desveló rápidamente su carta: "Es don Raúl González Blanco. Es la persona correcta para liderar un proyecto deportivo como el que viene en el Real Madrid. Si yo soy presidente, Raúl será el director deportivo del Real Madrid", sentenció.

"Le tuve que explicar el proyecto, lo que esperamos de él y lo que pensábamos que podía aportar. No hay otra persona más adecuada para ese puesto que él. Además, hay una serie de leyendas del Real Madrid que van a formar parte del proyecto".

Un proyecto sustentado en figuras históricas del madridismo

En este sentido, Riquelme también desveló que Raúl no sería la única figura histórica del madridismo que se incorporaría a su organigrama. El empresario aseguró que varias leyendas del club formarían parte de su equipo y dejó la puerta muy abierta a la llegada de Fernando Hierro. "Es otra leyenda del Real Madrid e iremos viendo en los próximos días. A todos nos gustaría contar con alguien como él", anunció.

Además, descartó que Raúl haya sido tenido en cuenta para el banquillo del primer equipo. "No se le dio la oportunidad en su momento y puede aportar mucho más desde la dirección deportiva. Porque sabe qué es el Real Madrid. Tiene que venir un entrenador que tenga experiencia suficiente".

Rodri y otro fichaje internacional en camino

En el apartado de jugadores, Riquelme insistió en que Rodri Hernández sigue siendo una prioridad absoluta de su proyecto. El Balón de Oro español fue el primer gran nombre anunciado por el candidato y las conversaciones ya se habrían producido con su entorno.

"Es un grandísimo jugador de fútbol, Balón de Oro, madrileño, y me encanta un jugador como Rodri para el Real Madrid. Si soy presidente, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid. Pero aún no soy presidente y él tiene contrato con su club y hay que respetarlo. He tenido contactos con su representante".

Rodri no será la única incorporación de relumbrón que pretende presentar durante esta semana de campaña. Riquelme confirmó que tiene preparado un segundo fichaje de nivel internacional y que será anunciado a lo largo del miércoles 3 de junio. "Es uno de los dos nombres que hemos trabajado y que daremos en los próximos días. Es extranjero y me gustaría anunciarlo el miércoles".

El entrenador ya está elegido

Otra de las revelaciones más importantes fue la referente al banquillo. Aunque evitó dar nombres, aseguró que el técnico ya está seleccionado y que será anunciado una vez presente a ese segundo futbolista. "Sí, tengo ya uno. Mi idea es ir dando nombres toda la semana. Cada día ir dando nuevas sorpresas de grandes profesionales, algunos de ellos grandes madridistas que se irán sumando. El nombre lo daré después del otro jugador, después del miércoles".

Mientras tanto, Riquelme continúa construyendo una candidatura basada en la confrontación a Florentino con una estrategia sustentada en la recuperación del ADN madridista y en su oposición frontal a cualquier intento de privatización del club.

De hecho, volvió a cargar contra el actual presidente tras sus declaraciones realizadas en una entrevista concedida a El País en la que anunció que no descarta la venta del 5% del club a inversión externa, insistiendo en que su principal objetivo es "parar la venta del club" y defendiendo que esa es la razón que le llevó a dar el paso definitivo para presentarse a las elecciones.