Así queda la ida del playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion: Real Madrid Castilla y Villarreal B toman ventaja

Los filiales blanco y groguet ganan 2-0 en el primer partido ante CE Sabadell y Zamora CF, mientras Atlético Madrileño y Celta Fortuna dejan abiertas sus eliminatorias frente a SD Ponferradina y CE Europa en busca de subir a Segunda división

La ida del 'playoff' de ascenso a LaLiga Hypermotion ha dejado un escenario muy favorable para Real Madrid Castilla y Villarreal B, que vencieron por 2-0 y viajarán a la vuelta con una renta importante, para medirse a CE Sabadell y Zamora CF respectivamente.

Las otras dos eliminatorias siguen completamente abiertas. La SD Ponferradina y el Atlético Madrileño empataron sin goles en El Toralín, mientras que el Celta Fortuna rescató un 1-1 en el campo del CE Europa con un tanto en el descuento.

Real Madrid Castilla 2-0 CE Sabadell: el filial blanco golpea primero

El Real Madrid Castilla dio un paso importante hacia la final del 'playoff' después de imponerse por 2-0 al CE Sabadell en el partido de ida. El filial blanco aprovechó su condición de local para construir una ventaja que puede ser decisiva en la vuelta.

El resultado coloca al Castilla en una posición muy favorable, aunque la eliminatoria todavía no está cerrada. En este tipo de cruces, un gol temprano en la vuelta puede cambiar por completo el estado emocional del partido.

SD Ponferradina 0-0 Atlético Madrileño: todo queda pendiente de Alcalá

La SD Ponferradina y el Atlético Madrileño firmaron un empate sin goles en El Toralín en una eliminatoria que queda completamente abierta para la vuelta.

El conjunto berciano no pudo aprovechar el factor campo y tendrá que buscar el pase lejos de casa. El filial rojiblanco, por su parte, logró un resultado valioso al no encajar y decidirá la eliminatoria en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares.

CE Europa 1-1 RC Celta Fortuna: Antañón rescata al filial celeste en el descuento

El Celta Fortuna salvó un empate de enorme valor en su visita al CE Europa. El conjunto catalán se adelantó antes del descanso con un gol de Jordi Cano, que volvió a demostrar su olfato en una temporada sobresaliente.

Durante muchos minutos, el Europa rozó una victoria que habría tenido un valor enorme. Sin embargo, el filial celeste no dejó de insistir y encontró premio en el añadido. Andrés Antañón marcó el 1-1 en el minuto 98, cambiando por completo el panorama de la eliminatoria.

Villarreal B 2-0 Zamora CF: el Mini Submarino encarrila la semifinal

El Villarreal B también tomó ventaja clara en su eliminatoria tras vencer por 2-0 al Zamora CF. El filial amarillo, con experiencia reciente en Segunda división, hizo valer su potencial para acercarse a la final del playoff.

El resultado obliga al Zamora a una remontada muy exigente en la vuelta. El conjunto castellano-leonés tendrá que asumir riesgos desde el inicio si quiere darle la vuelta a una eliminatoria que se le ha puesto cuesta arriba.

Para el Villarreal B, la renta de dos goles es un premio importante, pero no definitivo. La vuelta exigirá concentración, porque el Zamora suele competir bien en escenarios de máxima presión. Aun así, el Mini Submarino ha dejado encarrilado su camino hacia la final.

Cuatro eliminatorias y dos finales en juego

La ida ha marcado diferencias, pero todavía quedan 90 minutos decisivos. Real Madrid Castilla y Villarreal B parten con ventaja clara tras sus triunfos por 2-0. Atlético Madrileño y Celta Fortuna, en cambio, jugarán la vuelta en casa después de sumar empates fuera.

El 'playoff' entra ahora en sus últimos 90 minutos. Los encuentros de vuelta decidirán qué cuatro equipos ascienden a Segunda división. Con varios filiales en carrera y clubes históricos como Ponferradina, Sabadell, Zamora y Europa intentando resistir, la pelea por llegar a LaLiga Hypermotion promete una segunda entrega cargada de tensión.