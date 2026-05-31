Así queda el 'playoff' de ascenso a Primera Federación: UD Logroñés, CD Coria, Águilas, Ourense CF y Real Jaén suben de categoría

Cinco equipos celebran el salto de división tras unas finales cargadas de prórrogas, penaltis, remontadas, estadios llenos y desenlaces dramáticos en Segunda Federación

El 'playoff' de ascenso a Primera Federación ya tiene a sus grandes vencedores. UD Logroñés, CD Coria, Águilas FC, Ourense CF y Real Jaén lograron el premio final después de unas eliminatorias cargadas de emoción, tensión y desenlaces al límite.

La promoción dejó finales de todos los colores: remontadas en la prórroga, tandas de penaltis, goles en el descuento, estadios abarrotados y equipos que se quedaron a centímetros de tocar la gloria. La próxima temporada, todos ellos competirán en la tercera categoría del fútbol español.

UD Sanse 1-1 UD Logroñés (1-2): Edu Cabetas manda a los riojanos a Primera Federación

La UD Logroñés fue el primer equipo en confirmar el ascenso a través del 'playoff'. El conjunto dirigido por Unai Mendia culminó una temporada sobresaliente con un empate de enorme valor ante la UD Sanse, suficiente para sellar su regreso a Primera Federación.

El partido se marchó a la prórroga y, cuando el ascenso parecía quedarse en San Sebastián de los Reyes, apareció Edu Cabetas en la segunda parte del tiempo extra para marcar el 1-1 definitivo. Con ese resultado y un global de 1-2, la UD Logroñés certificó el salto de categoría.

Real Oviedo Vetusta 0-1 CD Coria (0-4): los cacereños pasan por encima del filial carbayón

El CD Coria también jugará la próxima temporada en Primera Federación. El conjunto extremeño dejó prácticamente encarrilada la eliminatoria en la ida, con un contundente 3-0, y terminó de cerrar el ascenso con un triunfo por 0-1 ante el Real Oviedo Vetusta.

Lo más meritorio es el contexto: los de Rai Rosa ascendieron como quintos clasificados y dejaron por el camino a dos segundos. Una auténtica épica competitiva para un club que alcanza una categoría histórica.

UD Poblense 1(4)-(5)1 Águilas FC: Salcedo decide en los penaltis y desata la locura murciana

La eliminatoria más loca del 'playoff' acabó con el ascenso del Águilas FC. El conjunto murciano superó a la UD Poblense en una tanda de penaltis dramática, después de un partido que tuvo expulsión, prórroga, goles decisivos y un héroe bajo palos.

El portero visitante, Salcedo, detuvo una pena máxima y fue decisivo en el 4-5 final. Tras el 1-1 global y la victoria desde los once metros, el Águilas FC celebró un ascenso de enorme mérito.

UB Conquense 0-2 Ourense CF (1-2): los gallegos golpean al final y silencian La Fuensanta

El Ourense CF logró el ascenso en una Fuensanta llena y ante una UB Conquense que creyó hasta el final. El conjunto gallego ganó 0-2 en la vuelta después del 1-0 de la ida en O Couto y consiguió darle la vuelta a la eliminatoria en los últimos minutos.

La Fuensanta vivió una noche cruel, donde el Conquense compitió de tú a tú y acarició el ascenso, pero el Ourense fue más contundente en las áreas y estará la próxima temporada en Primera Federación.

Atlético Baleares 1-2 Real Jaén: Siverio y Carrillo firman una prórroga histórica

El Real Jaén también hizo historia. El conjunto blanco ascendió a Primera Federación tras ganar 1-2 al Atlético Baleares en el Estadi Balear, en una eliminatoria que se decidió en la prórroga y que devolvió al club jiennense a la tercera categoría del fútbol español.

La gloria lagarta se desató en Palma de Mallorca y el Real Jaén vuelve a Primera Federación después de una noche que ya forma parte de la historia reciente del club.

Cinco ascensos y un playoff cargado de épica en Segunda Federación

El 'playoff' de ascenso a Primera Federación dejó una conclusión clara: la Segunda Federación volvió a demostrar su dureza competitiva. Ningún ascenso fue sencillo. Todos exigieron sufrimiento, fortaleza mental y acierto en los momentos decisivos.

La UD Logroñés sobrevivió en la prórroga. El CD Coria firmó una promoción impecable. El Águilas FC resistió con diez y ganó en los penaltis. El Ourense CF remontó en una Fuensanta abarrotada. Y el Real Jaén encontró en la prórroga el camino de vuelta a una categoría que su afición llevaba tiempo reclamando.