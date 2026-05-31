Los cruces en el playoff de LaLiga Hypermotion: Castellón - Almería y Las Palmas - Málaga son las semifinales del ascenso a LaLiga

Cuatro clubes históricos pelearán del 6 al 20 de junio por acompañar a Racing de Santander y RC Deportivo a Primera división tras una fase regular cargada de emoción en Segunda división

Castellón - Almería y Las Palmas - Málaga son las semifinales del ascenso a LaLigaRedes Sociales

La emoción continúa en LaLiga Hypermotion. Una vez terminada la fase regular, solo queda una plaza de ascenso a LaLiga EA Sports por decidir. Racing de Santander y Deportivo de La Coruña ya tienen billete directo a Primera división, pero el tercer ascendido saldrá del ‘playoff’.

Los cruces ya están definidos: Castellón - Almería y Las Palmas - Málaga. Las semifinales se disputarán entre el 6 y el 10 de junio, mientras que la final tendrá lugar los días 14 y 20. Cuatro clubes con gran respaldo social pelearán por el último premio de la temporada.

Castellón - Almería: el tercero contra el sexto en una eliminatoria de alto voltaje

El Almería, tercer clasificado, se enfrentará al Castellón, sexto, en una semifinal que mezcla obligación y entusiasmo. El conjunto andaluz llega con el factor campo a favor y la presión de ser uno de los grandes favoritos por plantilla, inversión y trayectoria durante el curso.

El Castellón, en cambio, aterriza en el ‘playoff’ tras una victoria de enorme valor ante el Eibar, empatado a puntos con el Burgos, séptimo clasificado. El equipo albinegro llega con la energía del que ha sobrevivido al límite y con Castalia como primer escenario de una eliminatoria que promete intensidad.

Las Palmas - Málaga: dos masas sociales enormes frente a frente

La otra semifinal medirá al Málaga, cuarto clasificado, con Las Palmas, quinta. Será una eliminatoria con aroma de Primera, tanto por historia como por afición y peso de ambos proyectos.

El Málaga llega tras cerrar la fase regular con una victoria en Zaragoza y con la ilusión de devolver a La Rosaleda a LaLiga. El club blanquiazul ha vivido una temporada de crecimiento y se presenta al ‘playoff’ con la máxima ambición.

Las Palmas, por su parte, ganó en Riazor ante el Deportivo y llega con la confianza de haber superado una última jornada muy exigente. El equipo canario tendrá la ida en casa y buscará viajar a Málaga con ventaja en la eliminatoria.

El factor campo premia a los mejores clasificados

El formato del playoff mantiene la lógica habitual: el tercer clasificado se mide al sexto y el cuarto al quinto. Además, el equipo mejor posicionado en la fase regular disputa la vuelta en casa.

Ese detalle puede ser decisivo. En eliminatorias tan equilibradas, cerrar ante tu afición suele tener un valor emocional y competitivo enorme. Por eso Almería y Málaga parten con esa pequeña ventaja respecto a Castellón y Las Palmas.

La final seguirá el mismo criterio. La ida se jugará el domingo 14 de junio a las 21.00 horas en el campo del equipo peor clasificado en la liga regular. La vuelta será el sábado 20 de junio, también a las 21.00 horas en el estadio del mejor clasificado. De ahí saldrá el tercer ascendido.

El ascenso a LaLiga se decidirá en seis partidos

El ‘playoff’ de ascenso es una competición dentro de la competición. No siempre sube el mejor de la fase regular, sino el que llega más fuerte emocionalmente, gestiona mejor los detalles y sobrevive a la presión.

En apenas dos semanas, seis partidos decidirán una temporada entera. El margen de error es mínimo, donde un gol fuera de casa, una expulsión, una lesión o los nervios pueden cambiarlo todo.

LaLiga Hypermotion ya tiene sus cuatro candidatos finales. Almería, Castellón, Málaga y Las Palmas pelearán por el último billete a Primera división. Racing y Deportivo esperan a su acompañante.