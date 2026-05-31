Lappi y Sergio Ramos, la 'Cuarta Vía'; la única para salvar al Sevilla

Mientras que los accionistas del Sevilla FC se lanzan al mercado en busca de un nuevo fondo inversor solvente con el que poder cerrar la venta del club antes de agosto, tengo claro que una alianza entre Ramos y Lappi, sevillistas y los únicos que han demostrado querer comprarlo de verdad, sería clave para el futuro de la entidad de Nervión

Hoy, domingo 31 de mayo, concluye de manera oficial el periodo de exclusividad del que dispone Five Eleven Capital sobre la compra del Sevilla Fútbol Club, abriéndose este próximo lunes 1 de junio una nueva suerte para futuros inversores que quieran hacerse dueños de la entidad de Nervión.

Y hago especial hincapié en lo 'de manera oficial', pues oficiosamente la compraventa está rota desde que el pasado miércoles se esfumó de la ecuación Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, presentándose en el cónclave para cerrarlo tan sólo Sergio Ramos, respaldado por un acaudalado socio mexicano.

Hoy, domingo 31 de mayo, cumple oficialmente la exclusividad de la que disponía Five Eleven Capital para comprar el Sevilla FC

Al respecto, no seré yo quien se posicione en favor o en contra de uno u otro bando. Y es que opinar con el dinero ajeno es muy sencillo. Lícito es, también, que quienes venden algo quieran sacar la mayor tajada y quien aspira a comprarlo intente hacerlo por lo menos posible. Ahí yo no entro.

Mucho más dudoso, o al menos poco serio, sí me parece el tener un acuerdo cerrado y el estar negociando en una vía a lo largo de cinco meses con un precio pactado y acordado por ambas partes, y que el día de la firma se aparezca con otro totalmente distinto. Y no con esto pretendo defender a los accionistas, que bien saben que e

stán vendiendo 'una moto que no anda', ni atacar a un Sergio Ramos que, al menos, tiro para delante y dio la cara, aprovechándose, todo sea dicho, de que la moto no arranca.

El problema, quizá, radica simplemente en haberte llevado cinco meses negociando y alcanzando un acuerdo con alguien que sabías de antemano que no tenía dinero para ello, por mucho que empujara de forma paralela Sergio Ramos. "Five Eleven son tres amigos en un piso de Madrid. Y los accionistas lo saben desde el minuto uno". Así, literal, me lo contaba muchos días antes de que todo saltara por los aires una pieza importantísima dentro del proceso de venta del Sevilla FC, al mismo tiempo que me explicaba que Five Eleven Capital es un armazón al que había que meterle el músculo económico por detrás, siendo Ramos uno de ellos.

A la espera de la supuesta rueda de prensa de Sergio Ramos

Estar por ver ahora si este lunes Sergio Ramos cumple con lo filtrado y acaba dando una rueda de prensa en la que explique su versión de lo sucedido, algo que sí podría enturbiar demasiado el futuro blanquirrojo. Y es que la parte vendedora, como bien ha podido conocer de primera mano un servidor y ESTADIO Deportivo, tiene en muy alta estima al camero como un gran activo para el futuro del club en este proceso de venta.

Para evitarlo, lógicamente, ya se han filtrado también supuestas penalizaciones por incumplir el pacto firmado de compraventa, algo que en principio no había intención de ejercer por no perder más el tiempo, lanzándose desde ya a la búsqueda y cierre del nuevo comprador del Sevilla FC. Recuerdo: el acuerdo cerrado era con Five Eleven Capital, no con Sergio Ramos.

Los accionistas del Sevilla FC, lanzados a un nuevo fondo inversor norteamericano

Ahora que entra junio toca confirmar que el camino de los accionistas del Sevilla FC no es un mero farol, como muchos piensan, y que ese fondo inversor norteamericano y con solvencia que estaba a la espera de qué pasaba con Five Eleven Capital se concrete. En el mejor de los casos para la operación, la venta se iría para el mes de agosto, con lo que ello supone para la planificación deportiva de un

Sevilla FC en el que a buen seguro tendrá que seguir Luis García Plaza en el banquillo y el interino José Ignacio Navarro como director deportivo.

Mucho más problemático será lo referente a fichajes, pues el Sevilla FC está obligado a hacer algunas ventas de cierta relevancia económica, para poder inscribir. La ansiada ampliación de capital de los nuevos compradores -Five Eleven Capital la tenía pactada de 80 millones; Sergio Ramos se presentó con 120- no estaría en los tiempos legales de LaLiga, por lo que habría que trabajar de manera paralela con la patronal para que, de alguna forma, le reconocieran una mayor solvencia a la hora de acudir al mercado este verano. Complicado, en cualquier cosa, y ficción. Al menos por ahora. De ahí que el sevillista, al menos de primeras, se espere un verano aún peor que el pasado, con un mercado de fichajes, cuanto menos, igual de pobre. Si luego se acabara encontrando algo ligeramente mejor... Vamos, que pinta gris, por no decir negro.

Sergio Ramos y Antonio Lappi, la única vía para salvar al Sevilla FC

Este es el momento de vender al Sevilla FC; este verano. Los actuales accionistas del club lo tienen claro, y de ahí las prisas por acabar de cerrarlo cuanto antes al mejor postor. Y también, pues me consta, al que mayor bien pueda hacerle a la entidad en un futuro. Claro está, siempre que su inversión quede recuperada.

Por eso, creo que lo mejor para el Sevilla FC es que las dos únicas figuras que han demostrado de verdad querer comprar el Sevilla FC en su situación actual deben encontrarse entre ellos para, de la mano, convertirse en una 'Cuarta Vía', la única que existe, para salvar el futuro de la entidad nervionense. Y hablo de Antonio Lappi -junto a Fede Quintero- y Sergio Ramos. Nadie duda de su sevillismo, a pesar de los más y los menos que hayan podido tener en alguna ocasión; especialmente el camero. Pero han ido por derecho, ofertando lo que entienden que vale el Sevilla FC o lo que, simplemente, pueden alcanzar.

Ha recobrado fuerzas de nuevo la alternativa del exconsejero Lappi en las últimas fechas, aunque si va en los mismos derroteros se topará nuevamente con un precio de venta que no alcanza. Desconozco cómo de cercanas son las relaciones entre Lappi y Sergio Ramos, aunque sí que cada uno de ellos pretenden hacerse con el Sevilla FC de manera individual. La unión hace la fuerza, y en los mentideros blanquirrojos ya se habla de ello. No se antoja una fórmula cercana, al menos en los tiempos que plantean los accionistas, que quieren dejar el Sevilla FC vendido en agosto.

Lo que no me cabe duda en cualquier caso es que no existe fórmula más sevillista de alcanzar los 3.400 euros por acción que vienen solicitando los actuales accionistas por un 85% del capital social del club que encontrar esa alianza. Todos tendrán que ceder algo, ¿no?, si tanto los interesa y preocupa el Sevilla FC, como se filtra.