El México - Australia confirma galones para Álvaro Fidalgo en el Mundial 2026: liderazgo, nuevo dorsal y victoria

El combinado azteca vence en su test premundialista con un cabezazo de Johan Vásquez en un partido en el que las riendas del juego volvieron a recaer sobre las manos del centrocampista del Betis: de nuevo titular, casi infalible en la entrega (96 por ciento de precisión) y con alma de capitán

La selección de México ha vencido a la de Australia por 1-0, con un solitario cabezazo de Johan Vásquez, en el encuentro amistoso que han disputado en la madrugada de este domingo en el Rose Bowl de Pasadena (California) que ha servido para confirmar los galones de Álvaro Fidalgo de cara al Mundial 2026. El seleccionador azteca, Javier Aguirre, aún debe confirmar oficialmente los 26 elegidos, ya que está pendiente de varios jugadores que llegan muy justos físicamente (Edson Álvarez, Santiago Giménez, Alexis Vega...), pero no puede dejar más claro su idea con el futbolista del Real Betis.

Pleno para Álvaro Fidalgo: tres partidos con México, tres titularidades; más claro...

Tres partidos como nacionalizado lleva Fidalgo y en los tres ha salido en el once inicial de Aguirre. Además, este partido contra Australia arrancó con un detalle especial para el asturiano, que después de debutar en la Ventana FIFA de marzo con el '19' a la espalda (en el Betis tiene el '15'), en el vestuario de Pasadena le esperaba una camiseta con el '8', el dorsal con el que se convirtió en el 'Maguito' en sus años en el Club América. Está muy claro que el futbolista del conjunto verdiblanco será el encargado de llevar el timón del juego del 'Tri' en el Mundial. Salto a Europa, clasificación Champions y rol importante en la máxima competición de selecciones. No está nada mal su 2026.

Ante Australia volvió a salir de inicio en un centro del campo junto a Luis Romo y Luis Chávez, asumiendo labores de creación, pidiendo constantemente la pelota, dando instrucciones y asumiendo el rol de líder. Aunque de partida se situaba como enganche, por detrás de Santi Giménez, en la práctica era más un volante que solía escorarse al costado derecho en contra de lo que ha sido habitual en sus años en la Liga MX, donde destacó más entrando por el perfil zurdo.

Fidalgo ejecutó su cometido con gran precisión aunque con bastante intermitencia, con algunos periodos de desconexión pero con buen tono físico a pesar de que había terminado la temporada jugando muy poco con el Betis. Estuvo una hora sobre el terreno de juego y se retiró en el 60', en un quíntuple cambio de Aguirre para retirar también a Edson Álvarez, Alexis Vega, Mateo Chávez y Luis Chávez.

Gilberto Mora fue el sustituto del jugador del Betis y junto a él saltaron al campo Jesús Gallardo, Erik Lira, César Montes y Julián Quiñones. Antes, el 'Vasco' había hecho una cuádruple sustitución en la reanudación y aún ejecutaría una doble en el 74' para usar a un total de 22 efectivos en el choque ante el cuadro oceánico.

El internacional verdiblanco se fue con un 96% de pases precisos (23/24), con 92% en campo rival (12/13) y un 100% (11/11) en campo terreno propio. También dio un pase clave y buscó su estreno goleador con México con tres disparos a puerta, dos de ellos bloqueados por la zaga rival y otro despejado por el portero rival.

Mathew Rayan evitó un marcador más holgado para México, que el 4-J se mide a Serbia

El mejor intento de Fidalgo fue en el 43', al filo del descanso, con un potente derechazo desde fuera del área al que respondió con una gran estirada el portero australiano Mathew Ryan. El portero del Levante UD ya se había lucido en el tramo inicial ante un cabezazo de Alexis Veiga antes de que, en el 28', Johan Vásquez hiciese el único tanto del partido con un testarazo a la salida de un córner.

El conjunto azteca tampoco logró reflejar su superioridad en el 32', en otra acción de estrategia botada por el propio Fidalgo, rematada por Guillermo Martínez y detenida de nuevo por Ryan. Ya en reanudación, Australia se dejó ver en un par de llegadas seguidas abortadas por Rangel y México bajó bastante el ritmo, con los once cambios que Aguirre hizo en tres ventanas.

El próximo 4 de junio, contra Serbia, última prueba para México antes del debut en el Mundial 2026, el 10 de junio en el partido inaugural frente a Sudáfrica y con Álvaro Fidalgo luciendo galones. 'Un capitán sin gafete (brazalete)', destacan varios medios en sus crónicas sobre el fichaje invernal del club de las Trece Barras, que en el Mundial 2026 batirá su récord histórico de participación con hasta siete representantes: seis confirmados y un séptimo, el hispano-mexicano, para quien visto lo visto no hace falta anuncio.