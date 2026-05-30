La agenda de los internacionales del Betis previa al Mundial 2026

El Betis ha visto reducido la cifra de internacionales en la que se ha movido habitualmente durante la temporada y se ha quedado algo lejos de las 11 candidaturas que albergaba, lo que no le impide batir un récord histórico en este Mundial 2026 en tierras norteamericanas

El aficionado del Real Betis vive su primer fin de semana de la temporada sin fútbol, después de que la temporada haya terminado para el primer equipo y los conjuntos de la cantera. Para todos, claro está, menos para los siete internacionales que se marchan con sus respectivas selecciones en esta Ventana FIFA de junio, la última de la presente campaña. Todos ello se marchan para jugar el Mundial de 2026 y hacer que la cita en Canadá, Estados Unidos y México sea la más verdiblanca de la historia tras superar en dos el quinteto de Qatar 2022.

Ricardo Rodríguez jugará su cuarto mundial, será el tercero para un Sofyan Amrabat cuyo reportaje fotográfico muestra un cambio de imagen radical y el segundo para su compatriota Ez Abde. Por su parte, será el primero para Gio Lo Celso, que se perdió por lesión la cita en Qatar que acabó con Argentina como tricampeona. También será el primero para Cédric Bakambu, Álvaro Fidalgo -a falta de oficialidad aún- y el Cucho Hernández.

Sólo volverán cuatro de ellos, ya que el congoleño y el suizo terminan contrato con el Betis el próximo 30 de junio y Amrabat concluye su cesión. En esta ocasión, no han entrado otros jugadores que han sido habituales internacionales durante la temporada, ya que Pablo Fornals se cayó incomprensiblemente de la lista de España, la República Dominicana dio descanso a Junior Firpo y no ha habido compromisos de la sub 21 (Pablo García). Tampoco fueron citados en esta ocasión los brasileños Antony dos Santos y Natan de Souza ni el colombiano Nelson Deossa.

Ricardo Rodríguez (Suiza)

El lateral izquierdo Ricardo Rodríguez se despide como bético en su cuarto Mundial y será el primero en entrar en acción. Suiza juega este domingo 31 de mayo a las 15:00 horas en St. Gallen frente a Jordania y a Australia el sábado 6 de junio a las 21:00 horas en San Diego (Estados Unidos).

Álvaro Fidalgo (México)

La selección mexicana, en la que Javier Aguirre aún no ha confirmado los 26 mundialistas, juega en la madrugada de este domingo 31 de mayo ante Australia en Pasadena (Estados Unidos) y en la del viernes 5 de junio frente a Serbia en Toluca (México).

Abde y Amrabat (Marruecos)

Marruecos será la selección más bética en el Mundial 2026. Abde y Amrabat se sumaron este viernes a la concentración. Jugarán el martes 2 de junio a las 19:00 contra Madagascar en Rabat y frente a Noruega, a las 20:00 horas del domingo 7 de junio ya en New Jersey (Estados Unidos).

Cucho Hernández (Colombia)

La selección de Colombia, con el Cucho Hernández en sus filas, juega el martes 2 de junio a partir de la 01:00 (hora española) en el Bogotá frente a Costa Rica. Ya en tierras norteamericanas, los cafeteros juegan contra en San Diego (Estados Unidos) el lunes 8 de junio frente a Jordania (también a las 01:00 h).

Giovani Lo Celso (Argentina)

Argentina buscará su cuarta estrella con Lo Celso en sus filas. Los dos 'bolos' son ya en el norte del continente. El primer amistoso lo juega el domingo 7 de junio (02:00 horas) ante Honduras en Texas y el miércoles 10 de junio (02:30 horas) se enfrenta a Islandia en Alabama.

Bakambu (República Democrática del Congo)

Bakambu también dice adiós al Betis representando a la República Democrática del Congo en su histórica participación en el Mundial, la segunda de su historia y la primera desde la refundación nacional del antiguo Zaire. El miércoles 3 de junio a las 20:00 horas juega ante Dinamaca en Lieja (Bélgica) y el martes 9 de junio, a las 16:00 horas, estará muy cerca de Sevilla: se mide a Chile en La Línea de la Concepción (Cádiz).