El Cucho Hernández, Abde y el fichaje prioritario para la 26/27: 'El Club de los 20' en el Real Betis

Un verano más, el club verdiblanco afronta la misión de encontrar en el mercado un '9' goleador que sea capaz de derribar el techo de cristal que hace tiempo que mantiene como inalcanzable la invitación para entrar en el selecto grupo formado por nombres como Rubén Castro, Ricardo Oliveira, Alfonso Pérez Muñoz, Jorge Molina, Poli Rincón o el 'Toro' Aquino

A la tercera debe ser la vencida. El Real Betis lleva dos mercados de fichajes posponiendo la contratación de un '9'. No lo abordó en el verano de 2025, a pesar del traspaso de Borja Iglesias y la cesión del joven Gonzalo Petit; y tampoco en la pasada ventana invernal, pues Manu Fajardo priorizó la llegada de Álvaro Fidalgo ante las lesiones de Isco Alarcón y Giovani Lo Celso. Del mercado estival de 2026 no pasa.

Y eso que, a pesar de los debates, el equipo de Manuel Pellegrini ha mejorado sustancialmente su pegada. Lo prueba un dato: sólo en cuatro de los últimas 10 temporadas el máximo goleador del Betis había alcanzado los 15 tantos y en esta pasada 25/26 lo han conseguido dos, Cucho Hernández y Abde, con Antony dos Santos a sólo uno (14).

Mucho más tiempo ha pasado desde que la afición verdiblanca disfrutó con un artillero que se fuese por encima de las 20 dianas en un mismo curso. Justo en la veintena se quedó Juanmi Jiménez en su soberbia 21/22 (16 en Liga, dos en Copa y dos en Europa League) y más de eso en una temporada no se ve desde los 21 (19+2) que en la 12/13 firmó Rubén Castro, quien sí superó la treintena en Segunda: 32 en la 10/11 y en la 14/15.

El Club de los 20 en el Betis: Alfonso, Oliveira, Poli Rincón y Rubén Castro buscan acompañante

Compitiendo en la máxima categoría nacional, son muy pocos los delanteros del Betis que conforman ese selecto 'Club de los 20'. El récord de anotaciones en una misma temporada al máximo nivel lleva vigente casi 30 años y está en poder de Alfonso Pérez Muñoz, que acabó con 27 goles la temporada 1996/1997.

El 'Mago de las Botas Blancas', como fue apodado, estuvo cerca de ganar el Pichichi, pues hizo 25 en LaLiga (récord del Betis en Primera división) y sólo fue superado por las 34 de Ronaldo Nazario (Barça). A ese listón de Alfonso sólo se ha acercado Ricardo Oliveira, con los 26 de la 2004/2005.

Aquella mágica campaña, título de Copa del Rey y clasificación para la UEFA Champions League, Oliveira también estuvo luchando hasta el final por el Trofeo Pichichi; pero al final acabó cediendo ante Diego Forlán (Villarreal) y Samuel Eto'o (Barcelona), que acabaron con 25 dianas cada uno frente a las 22 del brasileño, que también es el último bético en marcar más de 20 en LaLiga y que ese año, además, marcó otras cuatro en Copa.

Ganar el Pichichi es un honor que casi cuatro décadas después es algo exclusivo de Poli Rincón, que fue el primero en lograr alcanzar los 20 goles en la máxima categoría nacional; uno más de los que sumó Amarilla (Zaragoza), dos más que Dani (Athletic) y tres goles por encima de Valdano (Zaragoza) en la temporada 1982/1983.

Además, el exinternacional español también sumó uno en Copa y acabó la campaña con 21 tantos. Sólo Poli Rincón, Oliveira y Alfonso integran ese Club de los 20 que espera desde hace mucho a su cuarto integrante.

Los mejores marcas goleadoras de la historia del Real Betis

No obstante, si se tienen en cuenta el global de una temporada, sin importar la categoría y sumando todas las competiciones, el récord lo tiene Rubén Castro. El máximo goleador histórico de la entidad (147) marcó 32 goles en Segunda en la 14/15. También llegó a 32 en la 10/11, pero con 27 y cinco en la Copa del Rey.

Tercer puesto para los 31 goles que hizo el 'Toro' Aquino en la 93/94, con 26 en la liga de Segunda y cinco en el 'Torneo del K.O.'. Tras los 27 de Alfonso (25+2) y empatado a 26 con Oliveira (22+4), viene Pepe Mel (22+4) en la 89/90, pichichi en la Categoría de Plata ese año; además de los 21 de Rubén (19+2) y Rincón (20+1) y los 20 de Jorge Molina (19+1) o Juanmi Jiménez (16+2+2).

El máximo goleador del Real Betis en cada temporada del siglo XXI

El Betis busca un '9' de garantías, para alternar ambiciones domésticas con el reestreno en Champions, y ese elegido llegará con la misión de romper la barrera de los 20 goles en una misma temporada.