ACA-37, el arma letal del Betis para defender su quinta plaza en LaLiga

Antony dos Santos, Cucho Hernández y Ez Abde participan de manera directa en más del 75% de los goles anotados por el Real Betis en esta 2025/2026, es el tercer mejor tridente de España y tiene en el marroquí a uno de los seis futbolistas con 'dobles figuras' -el brasileño las roza-

A falta de cinco partidos para que termine la temporada y ya con el único objetivo de defender los seis puntos que tiene de ventaja para defender esa quinta plaza liguera que aún puede dar billete para la UEFA Champions League, el Real Betis de Manuel Pellegrini se aferra a la abrumadora importancia que tiene su ACA-37, un arma letal del que durante toda la temporada ha dependido de manera casi exclusiva el éxito del conjunto verdiblanco. Son las siglas y el número de goles que suma el tridente ofensivo formado por Antony Matheus dos Santos (13 tantos y 9 asistencias), Juan Camilo el 'Cucho' Hernández (12+3) y Abdessamad Ezzalzouli 'Abde' (12+12).

Antony, Cucho y Abde marcan el 46,2 % y participan en el 76,2% de los goles del Betis

El Betis cuenta un total 80 goles en los 50 encuentros oficiales que suma hasta la fecha entre las tres competiciones disputadas en la 2025/2026, en la que llegó a cuartos de final tanto en la Europa League (12 citas) como en la Copa del Rey (5) y en la que hasta la fecha ha jugado 33 jornadas de LaLiga EA Sports. De esos 80 tantos, el 46,2 por ciento los ha anotado el tridente titular formado por Antony, Cucho y Abde. Pero la importancia de la sociedad ofensiva que forman el brasileño, el colombiano y el marroquí crece todavía más si también se tienen en cuenta las asistencias y penaltis forzados.

De este modo, la tripleta atacante del Betis ha participado de manera directa en 61 de esas 80 dianas. Es decir, se puede concluir que han aportado el 76,2 por ciento de todos los tantos marcados por el equipo verdiblanco; a pesar de que Antony lleva todo el curso mermado por una pubalgia, que Abde se perdió las primeras citas por un problema de tobillo que arrastraba desde la final de la Conference League además de irse luego un mes a jugar la Copa de África y que el Cucho también estuvo cerca de cinco semanas de baja por una lesión muscular que sufrió en el primer choque de 2026.

El Betis tiene el tercer mejor tridente ofensivo de España; Abde, con 'dobles figuras'

De los 20 principales clubes de España, el Betis tiene el tercer mejor tridente, estando así muy por delante de los 12 equipos que sólo jugaron dos competiciones pero también superando a cinco de los ocho representantes de LaLiga en las competiciones UEFA; dos de ellos, el Real Madrid y el Athletic Club, a pesar de que tanto merengues como leones estuvieron en cuatro competiciones, ya que también lucharon por la Supercopa de España.

Además del Real Betis, sólo el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el Deportivo Alavés cuentan con al menos tres jugadores que superen la decena de goles (los azulgranas tienen a seis). En ese punto cabe destacar especialmente las 'dobles figuras' del cotizadísimo Abde, ya que también tiene dos dígitos en asistencias: 12+12. Antony, con 13+9 pese a estar lejos del nivel del curso pasado, se encuentra muy cerca de sumarse a un selecto grupo en el que sólo hay seis futbolistas y la mitad pertenece al conjunto culé.

El Betis tiene estos números ofensivos sin contar durante toda la temporada con Isco Alarcón y después de perder medio curso a Giovani Lo Celso, contratiempos por lo que Pellegrini no ha podido usar su repóquer hasta bien entrado el mes de abril -por fin coincidieron los cinco en el tramo final ante el Real Madrid-. Sin el malagueño ni el argentino, ha crecido mucho la importancia de Pablo Fornals, con siete goles y siete asistencias. También siete dianas, cinco en las dos primeras citas coperas, tiene Rodrigo Riquelme.

Los futbolistas más decisivos de los 20 principales clubes de España en esta 2025/2026

FC Barcelona

Lamine Yamal 24+18

Raphinha Dias 19+8

Ferran Torres 19+2

Robert Lewandowski 17+4

Fermín López 13+16

Marcus Rashford 13+13

Real Madrid

Kylian Mbappé 41+6

Vinicius Júnior 19+14

Fede Valverde 9+13

Villarreal CF

Georges Mikautadze 11+5

Alberto Moleiro 9+5

Gerard Moreno 9+0

Atlético de Madrid

Julián Álvarez 19+9

Alexander Sorloth 19+1

Antoine Griezmann 14+5

Real Betis

Antony dos Santos 13+9

Ez Abde 12+12

Cucho Hernández 12+3

Getafe CF

Mauro Arambarri 6+2

Borja Mayoral 6+1

Juanmi Jiménez 5+2

RC Celta de Vigo

Borja Iglesias 16+3

Williot Swedberg 9+5

Ferran Jutglà 8+2

Real Sociedad

Mikel Oyarzabal 17+3

Gonçalo Guedes 9+8

Orri Oskarsson 7+0

CA Osasuna

Ante Budimir 18+0

Raúl García 13+1

Víctor Muñoz 6+5

Athletic Club

Gorka Guruzeta 16+1

Robert Navarro 7+3

Ohian Sancet 5+1

Rayo Vallecano

Álvaro García 12+11

Jorge de Frutos 12+4

Isi Palazón 7+6

Valencia CF

Hugo Duro 10+1

Largie Ramazani 6+2

Umar Sadiq 5+3

RCD Espanyol

Kike García 8+1

Roberto Fernández 6+3

Pere Milla 6+0

Elche CF

André Silva 9+0

Rafa Mir 8+0

Álvaro Rodríguez 5+5

Girona FC

Vladyslav Vanat 10+2

Viktor Tsygankov 7+4

Azzedine Ounahi 5+3

Deportivo Alavés

Toni Martínez 15+3

Lucas Boyé 11+1

Carlos Vicente 10+3

RCD Mallorca

Vedat Muriqi 21+1

Samú Costa 6+2

Abdón Prats 4+0

Sevilla FC

Akor Adams 8+4

Djibril Sow 5+2

Isaac Romero 5+2

Levante UD

Carlos Espí 10+0

Iván Romero 7+2

Etta Eyong 5+2

Real Oviedo