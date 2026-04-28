¿Debe ser el fin de ciclo de Pellegrini? Los aficionados hablan: "Un entrenador bueno para el Betis es Mourinho"

ESTADIO Deportivo quiso preguntar a los béticos acerca de la situación de Manuel Pellegrini en el Betis, un debate que cuestiona si debe seguir en el banquillo verdiblanco la temporada que viene o no

El Real Betis se encuentra a pocas jornadas de poder certificar la quinta plaza, algo que podría conllevar un hecho histórico, como es el poder alcanzar una plaza en la Champions League. Un sueño que transformaría a esta temporada en histórica, a pesar de la eliminación en los cuartos de final de la Europa League que tanto daño ha hecho entre la afición bética. De ese momento hace algo más de una semana, y ese llevo consigo un arduo debate acerca de la figura del técnico chileno. Durante esta temporada, varias han sido las voces que reclamaban que Manuel Pellegrini no debía seguir más allá de este año, aunque sus números validan la confianza en él.

Varios son los ingredientes que explican ambos bandos. En el lado de los que no apuestan por su continuidad, muchos son los que argumentan que el equipo debe dar un paso más en las distintas competiciones, doliendo el no haber podido hacer algo más en un cuadro europeo que se mostraba más benevolente con los verdiblancos. Por el otro lado, están aquellos que apuestan por el chileno y con sentido, ya que la continuidad aportada por el chileno ha provocado que la entidad viva permanentemente en competición europea.

Es por ello que, en ESTADIO Deportivo, hemos querido preguntar a los béticos su opinión acerca de este debate surgido. Mucha es la disparidad de criterios, una muestra más de la complejidad de este tema.

La continuidad de Pellegrini, a la espera del final de temporada aunque apostando por él

Todavía quedan muchas batallas por librar y el objetivo de jugar la Champions League está más vivo que nunca. Es por ello que muchos son los aficionados que quieren aplazar el debate para más avanzada la temporada. "Pienso que, hasta que no terminemos todavía la liga, no creo que sea necesario evaluar todavía si Pellegrini sí o no", declaró uno de ellos. Otro de los béticos también fue en esa misma idea. "Hay que esperar hasta el final de temporada para hacer la evaluación final, porque Pellegrini ha demostrado ya muchas veces que hay que esperar hasta el final", respondió.

Sin embargo, hay algunos que lo tienen más claros e, incluso, ya hablan sobre qué harían en caso de la clasificación a la máxima competición europea. "Siempre he sido fiel a Pellegrini. Una persona veterana en esto, una persona que siempre hemos confiado en él y que puede sacar esto adelante (...) El Betis puede dar ese pasito adelante y, como consigamos la Champions, me baño en medio de una fuente. Me baño, en la primera que vea", finalizó.

Otros incluso se atreven a poner candidatos: Xabi Alonso, Ernesto Valverde y... ¡Mourinho!

En el otro lado de la moneda, se encuentran aquellos que entienden que es más que necesario un cambio en el banquillo verdiblanco. "Pellegrini lleva ya aquí muchas temporadas. Ha hecho buenas cosas en el Betis, también se ha clasificado cuatro años consecutivos para la Europa League. El fútbol tiene ciclos y creo que debe de haber un cambio de entrenador", declaró.

Otro también iba por esa misma vertiente, aunque sabiendo de la responsabilidad de encontrar al sustituto ideal. "Si se va ahora, es el mejor momento para irse, porque ha sido un buen entrenador para el Betis. Lo malo ahora es con la continuidad, el futuro y seguir lo que ha hecho Pellegrini en estos cinco años, seguir ahora con otro entrenador", respondió.

Y, al ser preguntados por candidatos, tuvieron claros los nombres. "No me parece mal entrenador Valverde, es un buen entrenador. Me gusta un entrenador español"., declaró uno. "De todos los entrenadores que me gustarían a mí que vinieran, no sé lo que cuesta Xabi Alonso...", respondió otro. Sin embargo, la respuesta más sorprendente fue escuchar la opción de Mourinho. "Un entrenador bueno para el Betis es Mourinho", finalizó.