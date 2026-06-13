La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 14 de junio de 2026
La bajada de precio de Ounahi, en la agenda del Betis, abre la portada de ESTADIO Deportivo de este domingo, con otros protagonistas como Altimira, Juan Iglesias y el Mundial 2026
La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 14 de junio de 2026:
El centrocampista marroquí Ounahi gusta mucho a Manu Fajardo y su entorno desliza que el descenso del Girona ha rebajado a la mitad su cláusula de rescisión, ahora en diez millones de euros, cantidad que refuerza el interés de los verdiblancos
- ACEPTA LA OFERTA POR ALTIMIRA
En Portugal anuncian avances notables entre Betis y Sporting para su traspaso y la última palabra la tendrá el medio
- "JUAN IGLESIAS ES UN FICHAJE REALISTA"
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- LOPETEGUI AMARGA EL DEBUT A SUIZA
Un gol de Qatar en el alargue trunca el triunfo del combinado helvético, con Vargas y Ricardo Rodríguez en el once titular