La bajada de precio de Ounahi, en la agenda del Betis, abre la portada de ESTADIO Deportivo de este domingo, con otros protagonistas como Altimira, Juan Iglesias y el Mundial 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 14 de junio de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 14 de junio de 2026:

- AL ALCANCE DEL BETIS

El centrocampista marroquí Ounahi gusta mucho a Manu Fajardo y su entorno desliza que el descenso del Girona ha rebajado a la mitad su cláusula de rescisión, ahora en diez millones de euros, cantidad que refuerza el interés de los verdiblancos

- ACEPTA LA OFERTA POR ALTIMIRA

En Portugal anuncian avances notables entre Betis y Sporting para su traspaso y la última palabra la tendrá el medio

- "JUAN IGLESIAS ES UN FICHAJE REALISTA"

Casquero afirma que el Sevilla acierta con el lateral derecho por su rendimiento inmediato, seguridad atrás y polivalencia

- LOPETEGUI AMARGA EL DEBUT A SUIZA

Un gol de Qatar en el alargue trunca el triunfo del combinado helvético, con Vargas y Ricardo Rodríguez en el once titular