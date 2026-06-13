30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 14 de junio de 2026

La bajada de precio de Ounahi, en la agenda del Betis, abre la portada de ESTADIO Deportivo de este domingo, con otros protagonistas como Altimira, Juan Iglesias y el Mundial 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 14 de junio de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 14 de junio de 2026.ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 14 de junio de 2026:

- AL ALCANCE DEL BETIS

El centrocampista marroquí Ounahi gusta mucho a Manu Fajardo y su entorno desliza que el descenso del Girona ha rebajado a la mitad su cláusula de rescisión, ahora en diez millones de euros, cantidad que refuerza el interés de los verdiblancos

- ACEPTA LA OFERTA POR ALTIMIRA

En Portugal anuncian avances notables entre Betis y Sporting para su traspaso y la última palabra la tendrá el medio

- "JUAN IGLESIAS ES UN FICHAJE REALISTA"

Casquero afirma que el Sevilla acierta con el lateral derecho por su rendimiento inmediato, seguridad atrás y polivalencia

- LOPETEGUI AMARGA EL DEBUT A SUIZA

Un gol de Qatar en el alargue trunca el triunfo del combinado helvético, con Vargas y Ricardo Rodríguez en el once titular

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