Qatar 1-1 Suiza: Khoukhi logra un punto 'in extremis' para los de Julen Lopetegui

Suiza impuso ritmo y autoridad desde el primer minuto, con Embolo y Rubén Vargas desbordando y un penalti que abrió el camino. Qatar, sostenida por Abunada, le costó encontró espacios pese a los ajustes de Lopetegui, pero logró el gol del empate 'in extremis' gracias al gol de Khoukhi de cabeza en el minuto 94

Qatar y Suiza se enfrentaron en el Levi's Stadium, en el segundo partido del Grupo B tras el empate de ayer viernes entre Canadá y Bosnia-Herzegovina. El combinado de Julen Lopetegui se vio las caras con el de Murat Yakin, con el objetivo de lograr los tres primeros puntos en este Mundial 2026. Para ello, jugadores como Ricardo Rodríguez o Vargas, de LaLiga, iniciaron en un choque que fue arbitrado por el hondureño Said Martínez.

Por un lado, la Qatar de Julen Lopetegui comenzó con los siguientes futbolistas ante Suiza: Abunada, Pedro Miguel, Laye, Gaber, Aloui, Ahmed, Khoukhi, Madibo, Junior, Afif y Abdurisag. Murat Yakin, por otro lado, empezó con un once titular formado por estos jugadores: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Zakaria, Freuler, Xhaka, Aebischer, Embolo, Ndoye y Vargas.

Suiza pasa por encima de Qatar: Embolo destaca desde el comienzo del partido

En cuanto al encuentro, Suiza comenzó con un ritmo mayor en el encuentro contra Qatar, sometido desde el primer minuto y con un Abunada haciendo acto de presencia con sus paradas. Embolo empezó a tener protagonismo con recepciones en el área rival y amenaza por lograr el primer partido. De hecho, al cabo de los 20 minutos de partidos, los de Murat Yakin ya habían logrado un total de seis remates, cuatro de ellos a puerta.

Sin embargo, Abunada, que fue decisivo con sus paradas, cometió penalti en el minuto 15, ya que derribó a Ndoy. De esta manera, Embolo tomó posesión del balón y se hizo dueño de la acción, engañando de la mejor manera al portero de Suiza y poniendo el 0-1 definiendo a la derecha del meta. Por otro lado, Rubén Vargas fue intenso por banda izquierda con sus internadas, siendo un dolor de cabeza para Al Oui.

Suiza desborda a Qatar y desespera a Julen Lopetegui desde el banquillo

Por su parte, Lopetegui, que recordó la espina del Mundial 2018, se mostró intranquilo en la zona de banquillo, dando indicaciones a sus jugadores dada la superioridad de Suiza durante la primera parte. Pese a ello, el técnico español decidió no hacer sustituciones en el comienzo del segundo tiempo. Además, Rubén Vargas, que se cambió a la banda derecha durante los primeros compases, volvió a la izquierda, haciendo daño de nuevo.

Julen Lopetegui esperó hasta el minuto 60 para mover el banquillo, con un triple cambio con el que dio entrada a Fathi, Boudiaf y Alaaeldin. Pese a ello, Qatar no encontró espacios en situaciones de ataque, intentando llegar a la portería de Kobel y agitar el marcador del Levi´s Stadium, que no dejaban de animar a su selección durante el partido. Suiza seguía instiendo, sobre todo por banda izquierda, amenazando el segundo.

Embolo y Rubén Vargas se topan con un gran Abunada en la portería

Embolo y Rubén Vargas, que habló recientemente, tuvieron ocasiones muy claras para ampliar la ventaja en el marcador, pero Abunada, que estaba siendo el mejor de Qatar en el partido, se hizo fuerte despejando cada lanzamiento de Suiza. El combinado dirigido por Murat Yakın alcanzó más de 22 lanzamientos durante el choque, pero no fueron suficientes para poner el 0-2 en el Levi´s Stadium de Santa Clara.

Sin embargo, Qatar logró un punto 'in extremis' gracias al Boualem Khoukhi de cabeza, con una asistencia de Al Amin. Tras ello, los de Murat Yakin se enfrentarán a Bosnia-Herzegovina el próximo 18 de junio a las 21:00 (hora española). Por su parte, la Qatar de Julen Lopetegui se verá las caras con Canadá, en un choque fijado para el 19 de junio a las 00:00 (hora española).

Ficha Técnica

1 - Qatar: Ibrahim Abunada; Ayoub Al Oui (Ahmed Fathi, m.60), Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; Assim Madibo (Mohammad Al Mannai, m.79), Jassem Gaber (Karim Boudiaf, m.60), Gueye Laye; Junior Edmilson (Hasan Al Haydos, m.89), Akram Afif y Joussef Abdurisag (Alaaeldin Ahmed, m.60).

Seleccionador: Julen Lopetegui

1 - Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria; Michel Aebischer (Fabian Rieder, m.65), Remo Freuler (Ardon Jasari, m.89), Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim, m.89); Dan Ndoye (Johan Manzambi, m.65), Ruben Vargas (Zeki Amdouni, m.79) y Breel Embolo.

Seleccionador: Murat Yakin

Goles: 0-1, m.17: Breel Embolo, de penalti; 1-1, m.95: Khoukhi.

Árbitro: Said Martínez (HON). Mostró tarjeta amarilla al meta Ibrahim Abunada y a Jassem Gaber, de Catar, y a Denis Zakaria, de Suiza.

Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026 disputado en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, ante 67.966 espectadores.