El Mundial que le arrebataron a Julen Lopetegui en 2018 vuelve ahora con Qatar como su primera experiencia mundialista

El técnico español recuerda su salida de la selección antes del Mundial de Rusia 2018 tras firmar por el Real Madrid y afronta ahora su primera cita mundialista con Qatar en un contexto completamente diferente

Julen Lopetegui vuelve a un Mundial ocho años después de uno de los episodios más polémicos del fútbol español. El técnico, actual seleccionador de Qatar, afronta su primera experiencia en una Copa del Mundo como entrenador tras haber sido destituido por la Real Federación Española de Fútbol a pocos días del inicio del Mundial de Rusia 2018.

El entrenador guipuzcoano, nacido en Asteasu en 1966, estaba al frente de una selección española que llegaba al torneo como una de las candidatas al título. Sin embargo, su futuro cambió de forma abrupta tras hacerse oficial su acuerdo con el Real Madrid antes del campeonato.

Aquel episodio supuso un golpe importante tanto para el entrenador como para el proyecto deportivo de la selección española, que llegó a Rusia sin su seleccionador principal en plena concentración.

El despido de Julen Lopetegui antes del Mundial de Rusia 2018

La destitución de Julen Lopetegui se produjo apenas dos días antes del debut de España en el Mundial de Rusia 2018. La Real Federación Española de Fútbol decidió apartarlo del cargo tras conocerse públicamente su incorporación al Real Madrid una vez finalizado el torneo.

La decisión, tomada por la entonces dirección federativa encabezada por Luis Rubiales, generó un impacto inmediato en la concentración del equipo nacional y obligó a una reestructuración exprés del liderazgo técnico.

Fernando Hierro asumió el cargo de seleccionador en una situación de máxima presión, con el equipo ya concentrado en Rusia y con el debut mundialista a la vuelta de la esquina.

El cambio repentino alteró la preparación del grupo y marcó el inicio de un Mundial en el que España nunca terminó de encontrar la estabilidad necesaria para competir por los puestos de máximo nivel.

Una selección española construida para competir por el título mundial

El proyecto dirigido inicialmente por Lopetegui había consolidado a España como una de las selecciones más equilibradas del panorama internacional. El equipo combinaba experiencia y talento en todas las líneas, con una base de jugadores que había dominado el fútbol mundial en la década anterior.

Nombres como Sergio Ramos, Andrés Iniesta, David Silva o Sergio Busquets lideraban un bloque que había recuperado automatismos, control del juego y capacidad competitiva tras el ciclo posterior al Mundial de 2014.

El técnico había logrado estabilizar el equipo tras la transición generacional y había construido una identidad reconocible basada en el dominio del balón y la presión tras pérdida.

España llegaba a Rusia con una fase de clasificación sólida y con la sensación interna de que el equipo estaba preparado para aspirar a cotas altas en el torneo.

Julen Lopetegui debuta en un Mundial como seleccionador de Qatar ocho años después

Ocho años después de aquel episodio, Julen Lopetegui afronta finalmente su debut como seleccionador en una Copa del Mundo al frente de Qatar.

El técnico español dirige ahora un proyecto completamente diferente, con objetivos más modestos en términos competitivos, pero con la ambición de consolidar a la selección catarí en el panorama internacional.

El contexto actual contrasta con el de 2018, cuando dirigía a una de las selecciones candidatas al título mundial. En esta ocasión, Qatar no figura entre las favoritas, pero cuenta con la experiencia de un entrenador que ya conoce la exigencia de este tipo de torneos.

Un regreso al Mundial marcado por el recuerdo de 2018

El retorno de Julen Lopetegui a una Copa del Mundo está inevitablemente ligado al episodio de su salida de la selección española antes del Mundial de Rusia 2018.

Aquel caso marcó un antes y un después en su carrera internacional y condicionó su trayectoria en los años posteriores, tanto en clubes como en proyectos de selecciones.

Ahora, al frente de Qatar, el técnico tiene la posibilidad de cerrar simbólicamente un capítulo que quedó abierto hace ocho años, en un Mundial que nunca llegó a dirigir pese a haberlo preparado durante años.