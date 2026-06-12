Caja de sobres del Mundial 2026: precio y contenido

Los sobre de cromos de Panini para el Mundial 2026 no es el único formato para adquirir a las figuras de la cita mundialista. El álbum del Mundial 2026 de Panini cuenta con 980 cromos correspondientes a las 48 selecciones

El Mundial 2026 que arranca el 11 de junio con las sedes de Estados Unidos, México y Canadá. El Mundial 2026 también contará con Panini como protagonista. La conocida empresa de cromos ha lanzado su edición especial para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El álbum de cromos del Mundial 2026 contará con 980 piezas entre las que también existen algunas de carácter especial por su material de fabricación.

Los cromos del Mundial 2026 de Panini se pueden adquirir a través de sobres que cuentan con un precio de cinco euros en España y que en cada uno de ellos hay siete unidades. Además, los cromos del Mundial 2026 de Panini también se pueden adquirir a través de la caja de sobres. Esta caja contiene 50 sobres de 7 cromos cada una y tiene un precio en la web oficial de Panini de 75 euros.

Precio y contenido de la caja de sobres del Mundial 2026 de Panini

En la caja de sobres del Mundial 2026 de Panini se podrán encontrar parte de los 980 cromos que forman parte del álbum de 112 páginas que la empresa ha creado para esta cita en la que participan 48 selecciones. Desde la web de Panini se habla de los 'Panini Extra Sticker', como 20 cromos únicos que están disponible en cuatro colores diferentes. Además, desde Panini se informa de que estos 'Panini Extra Stickers' no estarán disponibles en el surtido básico de la colección y aparecerán en 1 de cada 100 sobres de media.

Los cromos más deseados de Panini para el Mundial 2026

El Mundial 2026 será una gran cita para los coleccionistas de cromos de Panini. En esta cita que se disputa desde el 11 de junio al 19 de julio, habrá ciertas figuras que todo coleccionista querrá tener. Nombres como los de Lamine Yamal de la Selección española, Mbappé en Francia, Neymar o Vinicius por Brasil o Harry Kane con Inglaterra son algunas de las figuras que prometen dar mucho que hablar en este Mundial 2026.

Además de estas figuras, también estarán otras leyendas del fútbol que posiblemente estén viviendo su última cita mundialista como podrían ser Leo Messi con Argentina o Cristiano Ronaldo con Portugal. El jugador de Inter Miami tratará de defender el título logrado por Argentina en Catar 2022 y el luso buscará el que sería uno de los títulos más importantes de su carrera. Para los coleccionistas más románticos, tener los cromos las debutantes Uzbekistán, Cabo Verde, Curazao y Jordania también será otro de los atractivos de la cita mundialista.