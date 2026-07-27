Luis Enrique se fija en una de las grandes revelaciones del Mundial para reforzar al PSG

El técnico español trabaja en el mercado de fichajes para hacer aún más fuerte al equipo francés, actual campeón de Champions, y ahora entran en la puja por hacerse con los servicios de Zion Suzuki

El Mundial 2026 ya ha terminado, con España consiguiendo el segundo título de su historia, pero va a traer mucha cola en este mercado de fichajes. Esta competición de selecciones es el escenario perfecto para que los jugadores destaquen a nivel internacional, por lo que muchos 'anónimos' se han convertido en los grandes protagonistas de los traspasos de este verano. Uno de ellos ha sido Yan Diomandé, quién está a punto de firmar el contrato con el Real Madrid, pero como el PSG se quedó sin su fichaje, ahora se fijan en otro jugador destacado con su país.

Se trata de Zion Suzuki, el portero de Japón, que dejó grandes actuaciones en los partidos que los nipones compitieron en el Mundial, aunque cayeran eliminados en dieciseisavos ante una remontada de Brasil. El guardameta japonés ha despertado el interés de los grandes clubes de Europa, especialmente en la Premier League, y ahora el PSG también se mete en la pelea por su fichaje.

Luis Enrique encuentra en el Mundial 2026 a uno de sus objetivos para reforzar al PSG: Zion Suzuki

El guardameta de Japón, Zion Suzuki, ha dado un salto de nivel en el Mundial 2026, destacando por su juego de pies, que atrae mucho en Europa. Por ello, clubes como la Juventus, que ya lo tenía en la agenda, o varios de la Premier como el Manchester United o el Aston Villa, se han interesado por su fichaje. Ahora, el París Saint-Germain de Luis Enrique también se fija en el nipón y ya pregunta a su actual club.

El portero de tan sólo 23 años ha sido una de las grandes revelaciones de esta competición, por lo que parece segura su salida del Parma, club en el que milita en la Serie A, aunque los resultados del equipo son de media tabla. Por ello, a pesar de que tiene contrato vigente hasta junio de 2029, todo indica que el guardameta saldrá este verano, por lo que ya le ponen un precio.

El dinero que pide el Parma para completar el fichaje de Suzuki

El equipo italiano ha tasado el traspaso de Zion Suzuki en 30 millones de euros, aprovechando todo el interés que ha generado en el Mundial para sacar un gran beneficio económico. Una cifra más que asequible para el PSG, que ya se han puesto en contacto con el Parma para preguntar por el jugador, aunque aún no han presentado ninguna oferta oficial.

Ferrán Torres, el otro gran fichaje que prepara Luis Enrique

A la espera de iniciar negociaciones con el club italiano, o de tantear otras opciones, el PSG trabaja en otras operaciones. La más destacada de ellas es el interés que han mostrado en la incorporación de Ferrán Torres, el goleador de España en la final que le ha dado la Copa del Mundo. El FC Barcelona ya ha tomado una decisión definitiva sobre el delantero, buscando incluso candidatos para sustituirle, y ahora es el turno del equipo francés de presentar una gran oferta por él.