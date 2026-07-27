La Fiorentina se lleva a una de las grandes promesas del Real Madrid: ocho millones por Víctor Valdepeñas

El club español y el italiano llegan a un acuerdo por el traspaso de Víctor Valdepeñas, que sumará un nuevo ingreso por la cantera para el Madrid, y lo completan antes de enfrentarse en pretemporada

El Real Madrid es uno de los clubes que más se está moviendo en este mercado de fichajes. No sólo porque esté incorporando varios refuerzos, centrados ahora en completar el traspaso por Yan Diomande, si no que además también está sacando beneficio económico de varias salidas, logrando aprovechar bien la cantera para ingresar. El último acuerdo por una de sus promesas es con la Fiorentina, contra quienes se enfrentarán en su próximo partido de pretemporada.

El equipo italiano tiene una gran relación con el club a los mandos de Florentino Pérez, por lo que ya han alcanzado un acuerdo por el fichaje de Víctor Valdepeñas, justo antes de enfrentarse en el campo en estos partidos de preparación para la próxima campaña.

La Fiorentina y el Real Madrid llegan a un acuerdo por el fichaje de Víctor Valdepeñas

El club italiano ha conseguido un refuerzo para su plantilla en una de las promesas del Real Madrid. Víctor Valdepeñas ha destacado como defensa en el Castilla, lo que le permitió debutar en el primer equipo bajo los manos de Xabi Alonso, aunque no tiene hueco en la plantilla que ahora dirigirá José Mourinho. Por ello, completan un traspaso para que el jugador de 19 años coja ritmo en la Serie A.

La Fiorentina se hará con los servicios de Valdepeñas por 8 millones de euros, aunque sólo se llevarán el 50% de los derechos del jugador, el otro porcentaje lo mantendrán los blancos, como suelen hacer de forma habitual cuando venden a alguna de las promesas de La Fábrica.

El Real Madrid vuelve a hacer negocios millonarios con La Fábrica

Esta nueva venta supone unos ingresos de ocho millones para el Real Madrid, que no deja de hacer negocios gracias a los múltiples talentos que sacan de la cantera. Este mercado de fichajes, ya llevan acumulados más de 136 millones de euros, a los que hay que añadir los de Valdepeñas. Las operaciones principales han sido los fichajes de jugadores como Nico Paz, que han vendido al Como por 66 millones, y el 50% por las operaciones de ex jugadores como Víctor Muñoz, que ha puesto rumbo al Liverpool, y Álvaro Rodríguez al Bournemouth, llevándose 20 y 15 millones respectivamente por estos traspasos.

El Real Madrid y la Fiorentina se verán las caras tras el acuerdo por Valdepeñas

Este fichaje se completará con la firma del contrato del jugador y el reconocimiento médico en Italia, pero el acuerdo se ha establecido antes de enfrentarse en el terreno de juego. El equipo de José Mourinho tendrá una nueva prueba en pretemporada, esta vez contra la Fiorentina. El club español y el italiano se verán las caras el próximo sábado 1 de agosto en el Wörthersee Stadion, en Austria.