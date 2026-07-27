Mateu Alemany activa la 'operación salida': cinco señalados para financiar fichajes

El Atlético ha entrado en una fase decisiva de su planificación tras cerrar las incorporaciones de Grimaldo, Hjulmand y Kang-in Lee; la prioridad de la dirección deportiva pasa ahora por aligerar la plantilla y generar ingresos

El Atlético de Madrid se ha movido este verano con entradas y salidas variadas, tres en cada dirección de momento, pero todo hace indicar que la llegada de más fichajes dependerá de las ventas que puedan producirse. La gestión está siendo muy equilibrada y sostenida por parte de la dirección deportiva comandada por Mateu Alemany.

Hasta el momento, el club colchonero ha liberado tres fichas -dos de ellas bastante altas-, con las marchas de Antoine Griezmann, Clément Lenglet y Horatiu Moldovan. Sin embargo, ninguna de esas operaciones ha supuesto un ingreso para las arcas del club.

Griezmann puso rumbo al Orlando City como agente libre, Lenglet rescindió su contrato para fichar por el Benfica y Moldovan salió cedido al Eyüpspor turco, aunque su vinculación con el Atlético terminará definitivamente al expirar su contrato en 2027. Los tres movimientos han reducido masa salarial pero se han visto contrarrestados por los 90 millones de euros invertidos (sin contar las variables) en otros tres futbolistas: Grimaldo, Hjulmand y Kang-in Lee.

Thiago Almada, la gran venta que busca el Atlético

De los cinco futbolistas incluidos en la lista de transferibles, Thiago Almada es el que despierta un mayor interés en el mercado internacional. El mediapunta argentino mantiene un importante cartel pese a no terminar de consolidarse en el Metropolitano. Arabia Saudí sigue pendiente de su situación, mientras que River Plate y Flamengo también han mostrado un fuerte interés por hacerse con sus servicios.

En las últimas semanas ha sido precisamente el club brasileño el que ha ganado fuerza como posible destino. El Atlético confía en que la competencia entre varios pretendientes permita obtener una cifra importante por un futbolista llamado a convertirse en una de las principales fuentes de ingresos del verano.

Sorloth y Ruggeri, dos activos con mercado

Alexander Sorloth y Matteo Ruggeri también figuran entre los jugadores cuya salida estudia el club, aunque sus situaciones son diferentes.

El delantero noruego ha ofrecido un rendimiento notable desde su llegada, especialmente actuando como revulsivo, pero nunca ha conseguido asentarse como titular indiscutible en los esquemas de Diego Pablo Simeone. Su nombre lleva meses apareciendo entre los rumores del mercado y varios clubes italianos siguen atentos a su futuro. El Atlético únicamente contempla su salida si llega una propuesta económicamente importante que permita financiar la llegada de otro delantero de garantías.

Algo parecido ocurre con Matteo Ruggeri. El lateral italiano ve reducido su protagonismo tras el fichaje de Álex Grimaldo, que parte como principal candidato para ocupar el carril izquierdo. Aunque el club no fuerza su venta, considera que una buena oferta podría facilitar su marcha y ayudar a equilibrar las cuentas.

Lemar y Giménez, prioridad para liberar masa salarial

Los casos de Thomas Lemar y José María Giménez responden a una estrategia diferente. Con ambos jugadores, la prioridad del Atlético no pasa tanto por obtener una elevada cantidad económica sino por reducir el importante coste salarial que ambos representan dentro de la plantilla.

El francés afronta el último año de contrato después de regresar de su cesión al Girona y viene percibiendo unos cuatro millones de euros brutos por curso, según Capology. Aunque recuperó protagonismo en el conjunto catalán, el descenso del equipo a Segunda División impidió que su continuidad en Montilivi pudiera convertirse en una opción definitiva.

Por su parte, el central uruguayo tiene todavía un contrato largo, hasta 2028, pero las continuas lesiones han reducido notablemente su peso en el proyecto. El defensor ya dejó entrever durante el tramo final de la pasada temporada que su ciclo en el Atlético estaba llegando a su fin, y el club escucha propuestas para facilitar una salida beneficiosa para ambas partes. Su salario se sitúa cercano a los ocho millones de euros brutos por temporada.

Julián Álvarez no entra en los planes de salida

Otro de los nombres que más incertidumbre genera en el mercado es el de Julián Álvarez. La postura del Atlético, sin embargo, continúa siendo tan firme como intransigente con respecto a su posible salida.

Pese al interés mostrado por clubes como Arsenal o FC Barcelona y a las especulaciones continuas que han surgido a lo largo del verano, la entidad rojiblanca mantiene al delantero argentino como una pieza imprescindible del proyecto. Incluso ante los rumores que apuntaban a posibles operaciones con futbolistas como Viktor Gyökeres o Ferran Torres para abaratar un hipotético traspaso, la dirección deportiva sigue transmitiendo el mismo mensaje: Julián Álvarez no está en venta.

Las próximas incorporaciones dependen de las ventas

Mateu Alemany tiene perfectamente definida su estrategia. Antes de abordar nuevas incorporaciones, necesita generar liquidez mediante la venta de futbolistas. Una vez lleguen esos ingresos, la dirección deportiva centrará sus esfuerzos en reforzar dos posiciones consideradas prioritarias por Simeone: el eje de la defensa y la delantera.

La posible salida de Giménez dejaría la defensa necesitada de un nuevo central para acompañar a Robin Le Normand, David Hancko y Marc Pubill, mientras que una eventual marcha de Sorloth obligaría al club a incorporar un atacante de características similares.