El Flamengo aprieta por Thiago Almada

El club brasileño reconoce que mantiene conversaciones para hacerse con el futbolista argentino que, con varias opciones sobre la mesa, apunta a que saldrá del Metropolitano este verano

El futuro de Thiago Almada cada vez apunta más a que será lejos del Atlético de Madrid, pese a que el argentino le restan cinco años de contrato con el club colchonero. Deseado por varios clubes en las últimas semanas, en las que el Mundial además fue un escaparate para él, el Flamengo ha avanzado en las últimas horas y se postula con fuerza para hacerse con el jugador.

Tanto es así que desde el propio Flamengo se reconocía el movimiento por Thiago Almada. "Es verdad que estamos interesados en Thiago. Es verdad que estamos en conversaciones con él. No hay nada cerrado, el jugador todavía no ha dado el 'sí'. Si viene, va a ser en las condiciones que nosotros queremos", comentó José Boto, director del departamento de fútbol del club brasileño, en palabras al medio Paparazzo Rubro-Negro.

Thiago Almada es un jugador con cartel en Brasil

Boto reconoció las dificultades para fichar a Almada aunque dejó claro que sigue abierta la vía para poder hacer la operación. "No tenemos un pozo de petróleo para gastar dinero que no existe. Estamos trabajando en ello, pero no hay ningún acuerdo", aseguró el representante del Flamengo que ha irrumpido con fuerza por el futbolista que recientemente terminaba su participación en el Mundial como subcampeón.

Almada es un futbolista con cartel en Brasil. No en vano el pasado verano el Atlético de Madrid pagó 21 millones de euros al Botafogo por el mediocampista argentino. Una apuesta importante que no ha terminado de cumplir con las expectativas en el curso en el que fue colchonero. Fueron 40 partidos a lo largo de la campaña con el Atlético de Madrid, entre las distintas competiciones, aunque únicamente en 18 de años lo hizo como titular. Fueron cuatro goles y dos asistencias.

La importante apuesta del Flamengo

La aparición de Flamengo ha surgido en las últimas semanas después que otros clubes mostraran un fuerte deseo por firmarlo. Es el caso de River Plate, quien no ha tirado aún la toalla y también tenía desde hace tiempo a Almada entre sus planes para reforzar el equipo este verano. El fútbol árabe es otro que se había fijado en el jugador del Atlético de Madrid.

Sin embargo, la apuesta económica de los brasileños podría ser más potente y acabar decantando la balanza para que Almada se marche nuevamente hacia Brasil. Distintas informaciones apuntan a una oferta superior a los 25 millones de euros, lo que supondría que el Atlético de Madrid no sólo recuperaría su inversión sino que también obtendría plusvalías.

Habrá que esperar para saber si finalmente se concreta el pase de Thiago Almada al Flamengo, o si es otro su destino. Lo que ya parece poco probable es que siga una temporada más en el Metropolitano. Una buena tajada en lo económico para los colchoneros les daría potencial para activar otras operaciones de fichajes. A la espera de que se concrete la oficialidad de Kang-in Lee, en las últimas horas se ha relacionado al Atlético de Madrid con el nombre de Jadon Sancho.