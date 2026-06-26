El 'otro Almada' se pone en el escaparate y el Atlético se frota las manos

El argentino ha sido titular en los dos partidos del Mundial y podría ayudar para la venta de un jugador que aparece entre los candidatos a dejar el equipo colchonero este verano

El primer año de Thiago Almada en el Atlético de Madrid no ha sido el esperado. El argentino, que ahora viene mostrando otra cara con su selección en el Mundial, no ha terminado de cumplir con las expectativas que se generaron cuando fue firmado por la entidad colchonera hace un año y ahora su futuro queda en el aire.

Tanto es así que Almada aparece en las quinielas como uno de los candidatos a poder salir en este mercado de verano. El mediapunta sigue tenido cartel y hay equipos que se han interesado por su situación, algo que podría alimentar más aún una actuación destacada con la Albiceleste en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Thiago Almada tiene aún cuatro años más de contrato con el Atlético de Madrid tras ser fichado el pasado verano

El pasado verano el Atlético de Madrid firmaba a Almada, procedente del Botafogo a cambio de 21 millones de euros. Firmaba al de 25 años hasta el verano de 2030. No queda claro si el argentino cumplirá ese vínculo con el equipo de Diego Pablo Simeone, donde las posiciones de ataque pueden vivir llamativos cambios, algunos ya materializados como la salida de Antoine Griezmann.

La temporada de Almada en el Atlético de Madrid lo colocó en un rol secundario sin que sus virtudes tuvieran continuidad. Cierto es que el argentino ha participado en 40 partidos a lo largo de la campaña, entre las distintas competiciones. Sin embargo, sólo en 18 de ellos lo hizo como titular. Fueron cuatro goles y dos asistencias las que dio el futbolista en su primer curso como atlético, donde no terminó de encajar en los esquemas de Simeone.

Almada ha sido titular en los dos primeros partidos de Argentina en el Mundial

Diferente está siendo el papel de Almada con la selección de Argentina en el Mundial. Lionel Scaloni, seleccionador argentino, lo colocó en las dos primeras alineaciones de la competición, si bien es cierto que el jugador fue suplido en los primeros tramos de la segunda mitad tanto ante Argelia como Austria. Con todo ha dejado detalles interesantes en los partidos, como el inicio de la jugada que supuso el 1-0 de Argentina ante Austria en uno de los goles de Messi.

El escaparate del Mundial, con una Argentina que apunta a que avanzará en el campeonato y que quiere revalidar su título, puede hacer elevar el valor de Almada y ofrecer una interesante venta al Atlético de Madrid. Antes del torneo, por ejemplo, el portal especializado Transfermarkt colocaba en 15 millones de euros la tasación por el jugador. Una cantidad que podría crecer en función del papel que desarrolle con su selección.

Varios equipos han mostrado interés en Almada. Fue el caso de River Plate, que podría intentar repatriarlo y desde Arabia, según Marca, también han puesto sus ojos en el argentino y podrían alcanzar la cifra de los 27 millones de euros. Habrá que esperar para ver qué sucede durante el Mundial aunque el futuro del jugador no queda claro en estos momentos.