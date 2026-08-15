El Atlético se estrenará ante un Málaga en cuadro en su regreso a Primera

El conjunto malaguista llegará al Metropolitano con siete jugadores entre algodones o lesionados en su estreno; los de Simeone quieren aprovechar para comenzar la temporada con buen pie pese al inicio un tanto apresurado para ellos por la participación de muchos de sus jugadores en la final del Mundial

El Atlético de Madrid ya tiene perfilado su estreno liguero. El conjunto de Diego Simeone recibirá el próximo miércoles 19 de agosto al Málaga CF en el Metropolitano, un partido que supondrá el regreso del conjunto andaluz a Primera División ocho años después.

El conjunto blanquiazul afrontará esta histórica vuelta a la élite con un importante problema añadido: hasta siete futbolistas no están actualmente al cien por cien.

El Málaga encara los últimos días antes de su visita a Madrid con una enfermería que condiciona los planes de Juanfran Funes. Una circunstancia que, sobre el papel, puede favorecer los intereses del Atlético en una primera jornada en la que los rojiblancos quieren comenzar el campeonato con una victoria ante su afición.

Siete bajas condicionan al Málaga

La última incorporación a la lista de ausencias ha sido Adrián Niño. El delantero se lesionó durante el Trofeo Costa del Sol ante el Fulham, cuando apenas llevaba once minutos sobre el terreno de juego, y sufre un problema en el sóleo de la pierna derecha que le impedirá estar disponible para el encuentro del Metropolitano.

Su ausencia supone un contratiempo importante para Funes y abre la puerta a Juan Cruz como una de las principales alternativas para ocupar su posición. También cuenta con opciones Rafa Rodríguez, que fue precisamente quien sustituyó a Niño frente al conjunto inglés.

El Málaga tampoco podrá contar con Carlos Dotor y Fernando Calero, ambos lesionados durante el partido de pretemporada ante el Ceuta. El centrocampista sufre un esguince del ligamento de la rodilla derecha, mientras que el defensa tuvo una fractura de tres costillas.

Ochoa, Juanpe, Murillo y Diarra, también entre algodones

A estas tres bajas se suman otros cuatro futbolistas que continúan trabajando al margen o en procesos de recuperación.

Aarón Ochoa arrastra un problema en una rodilla y, además, está sancionado para la primera jornada. Juanpe Jiménez, por su parte, continúa recuperándose de la lesión que sufrió la pasada temporada y este sábado volvió a realizar trabajo específico y parcial.

En la defensa, Diego Murillo sigue con su recuperación después de lesionarse la rodilla derecha en el último encuentro de la pasada promoción de ascenso ante el Almería. El último integrante de la lista es Moussa Diarra, que continúa con tratamiento por sus problemas musculares.

Funes, por tanto, tendrá que afrontar el debut en Primera con varios futbolistas fuera de sus planes y con apenas unos días por delante para terminar de preparar el encuentro.

El Atlético quiere aprovechar el factor Metropolitano

El contexto es especialmente interesante para el Atlético. El conjunto rojiblanco tendrá enfrente a un rival cargado de ilusión por su regreso a la máxima categoría, pero que llegará con importantes bajas y dudas en varias posiciones.

El equipo rojiblanco también afronta el inicio liguero de forma un tanto apresurada puesto que tiene todavía recién incorporados hasta nueve futbolistas que alcanzaron la final del Mundial: Álex Baena, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente y Marc Pubill de España y Julián Álvarez, 'Cuti' Romero, Simeone, Musso, Almada y Nico González por parte argentina.

Un Málaga con buenas sensaciones en pretemporada

En cuanto al Málaga, todavía dispone de dos sesiones de entrenamiento antes de desplazarse a Madrid, aunque difícilmente podrá recuperar a todos sus efectivos. El Atlético buscará aprovechar esa situación para imponer desde el inicio su ritmo y hacer valer la diferencia de experiencia entre ambos proyectos.

Para el conjunto malaguista, en cambio, será una de esas tardes que llevaba años esperando. El Metropolitano será el escenario de su regreso a Primera y la motivación será máxima pese a los problemas físicos.

Las bajas no deben ocultar que el equipo de Funes llega con ganas al estreno. El Málaga cerró la preparación con una victoria, una derrota y tres empates. Se impuso al Al Arabi, perdió ante el Ceuta y empató frente a Leicester, Al-Ittihad y Fulham.